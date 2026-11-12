Guaymallén: circulaban en bicicleta y escaparon de la policía porque tenían 650 papeles de cocaína

La Policía de Mendoza secuestró la droga durante un patrullaje preventivo en la intersección de San Lorenzo y Virgen de las Nieves. Los aprehendidos, de 18 y 19 años, circulaban en bicicleta e intentaron escapar cuando los efectivos quisieron identificarlos.

Un operativo preventivo de la Policía de Mendoza terminó con el secuestro de 650 envoltorios de cocaína en Guaymallén y la aprehensión de dos jóvenes.

El procedimiento se realizó el miércoles por la tarde, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) patrullaban la zona de calles San Lorenzo y Virgen de las Nieves. En ese lugar observaron a un hombre y una mujer que circulaban en bicicleta y transportaban una bolsa.

Al advertir que los policías intentaban identificarlos, ambos jóvenes intentaron escapar en distintas direcciones. Sin embargo, los efectivos lograron aprehenderlos antes de que pudieran darse a la fuga.

Durante la requisa, los uniformados encontraron en la bolsa 650 envoltorios de papel glasé que contenían cocaína. Además, secuestraron dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.

Los aprehendidos tienen 19 y 18 años y quedaron alojados en la Comisaría 57°, a disposición de la Justicia.