Guaymallén: bomberos asistieron una casa que se incendió y rescataron a una familia con una nena de 3 años

El incendio se desató en una vivienda del barrio Pedro Molina IV de Guaymallén. Bomberos lograron controlar las llamas y cuatro personas, entre ellas una menor, debieron ser trasladadas a hospitales para recibir asistencia.

Un incendio en una vivienda del barrio Pedro Molina IV, en Guaymallén, movilizó este jueves por la mañana a efectivos policiales, Bomberos y personal médico de emergencias. Como consecuencia del siniestro, tres adultos y una menor debieron ser asistidos y trasladados a distintos hospitales de la provincia.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.50 en una casa ubicada en la intersección de calles Mariano Moreno y Venezuela, en el departamento de Guaymallén. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un incendio en el inmueble y advirtió que habría personas en el interior.

Tras el aviso, al lugar acudieron efectivos policiales, dotaciones de Bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el foco ígneo y comenzaron con las tareas de asistencia y evacuación de los ocupantes.

De acuerdo con la información oficial, tres personas mayores de edad y una menor resultaron afectadas por el siniestro y fueron derivadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica.

Por el momento, no trascendieron las causas que originaron el incendio ni el estado de salud de los afectados. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes.