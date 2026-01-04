Domingo con mucho calor en Mendoza: cuándo llegan las lluvias

La semana estará marcada por jornadas de intenso calor, nubosidad variable y cambios en las condiciones del tiempo.

Mendoza se prepara para un domingo caluroso, con cielo algo nublado y viento moderado del sector sur durante gran parte de la jornada.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas indicaron que existe probabilidad de precipitaciones en la zona cordillerana.

La temperatura máxima alcanzará los 34º, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19º.

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes

El lunes continuará el ambiente muy caluroso, con nubosidad variable y la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Los vientos soplarán de manera moderada desde el noreste y, en la cordillera, el cielo se mantendrá con poca nubosidad.

La temperatura podría trepar hasta los 35º, con una mínima cercana a los 19º.

Martes

El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con un descenso de la temperatura.

Los vientos serán moderados del sudeste y en la cordillera el cielo estará algo nublado.

La máxima se ubicará en torno a los 32º y la mínima rondará los 22º.

Miércoles

Volverá a registrarse un ascenso térmico, con nubosidad variable, vientos moderados de dirección variable y la posibilidad de tormentas aisladas.

En la zona cordillerana se esperan precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 35º, mientras que la mínima será de 20º.

Jueves

Las condiciones del tiempo cambian, se espera un cielo mayormente nublado, lluvias y tormentas y un descenso de la temperatura.

Los vientos serán leves del noreste y también se prevén precipitaciones en la cordillera.

La máxima será de 29º y la mínima de 19º.

Viernes

Se presentará parcialmente nublado, con un nuevo aumento de la temperatura y vientos leves del noreste.

Se espera una máxima cercana a los 33º y una mínima de 17º.