Guaymallén activa un protocolo de emergencia por el colapso cloacal en calle Tirasso

El municipio decretó medidas excepcionales tras el derrame de efluentes cloacales y la aparición de socavones en la zona de Tirasso y Profesor Mathus. La resolución busca acelerar las obras de saneamiento, garantizar la seguridad de los vecinos y coordinar acciones con organismos provinciales para mitigar el impacto ambiental y sanitario.

La Municipalidad de Guaymallén oficializó la emergencia ambiental y sanitaria tras el colapso del colector cloacal de calle Tirasso, operado por AySAM, que provocó derrames de líquidos y socavones en la vía pública. La medida busca agilizar las obras de reparación y atender de manera inmediata los riesgos que enfrentan vecinos, comercios y productores de la zona.

El decreto municipal, emitido este martes 10 de marzo, describe una situación crítica en la infraestructura sanitaria. El colector, de alcance metropolitano, sufrió un colapso que derivó en el rebalse de efluentes y la afectación de la calzada. “El olor es insoportable y el agua corre por la calle, poniendo en riesgo a todos los que circulamos diariamente”, relató un vecino que vive en las inmediaciones.

La emergencia comprende un área delimitada por la línea del Ferrocarril General San Martín al sur, Profesor Mathus al norte, Antonelli al este y Nuestra Señora del Carmen al oeste. Se trata de sectores de los distritos El Sauce y Buena Nueva, donde residen familias y circula el transporte público. El socavón en Tirasso mantiene bloqueado el tránsito vehicular, generando complicaciones en la movilidad.

Días atrás, los habitantes ya habían advertido sobre un pozo en la zona, entre el Club Banco Nación y la intersección con Santo Tomás de Aquino. La denuncia se agravó cuando, durante la madrugada del jueves, los líquidos cloacales rebalsaron hacia la vía pública. “Nos sentimos expuestos, nadie puede vivir con este nivel de contaminación”, señalaron los vecinos, visiblemente preocupados por la falta de respuestas rápidas.

La declaración de emergencia permitirá acelerar las tareas de saneamiento y reparación, evitando los trámites administrativos habituales. El intendente Marcos Calvente subrayó que el objetivo es “dar una respuesta inmediata a los vecinos y restablecer las condiciones ambientales y sanitarias en el menor tiempo posible”.

Entre las medidas adoptadas, se inició la construcción de un puente sobre un canal de riego en el margen oeste de Tirasso y la apertura de calle Santo Tomás de Aquino, con el fin de habilitar una nueva alternativa de circulación. Estas obras buscan mitigar las complicaciones generadas por el corte de tránsito y garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

El decreto también encomienda a AySAM el control de la situación sanitaria y el seguimiento de las acciones necesarias para evitar nuevos episodios. Además, se notificó a organismos provinciales como el Departamento General de Irrigación, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y Edemsa, para coordinar esfuerzos ante la crisis. La emergencia se mantendrá vigente mientras duren las obras de reparación y saneamiento.