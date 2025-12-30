“Gritaba ayuda y no pudimos sacarla”: hablaron los vecinos de la mujer arrastrada por el agua en el zanjón de Los Ciruelos

La mujer vivía en situación de calle debajo de uno de los puentes del zanjón y era conocida por todos los vecinos de la zona. La búsqueda continuará a primera hora del miércoles.

El hecho ocurrido este martes en el Zanjón de Los Ciruelos sumó en las últimas horas relatos que estremecen. Vecinos de la zona reconstruyeron, entre lágrimas y bronca, los minutos previos a que una mujer de 50 años fuera arrastrada por la corriente en medio de una crecida repentina, provocada por las intensas lluvias que afectaron al Gran Mendoza.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30, a la altura de las calles Houssay y Alpatacal, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona que estaba siendo llevada por el agua. Para entonces, varios testigos ya intentaban ayudarla, sin éxito.

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Rita, una mujer oriunda de Brasil que se encontraba en situación de calle y vivía debajo de uno de los puentes del zanjón, donde tenía sus pertenencias: un colchón, una mesa, telas y algunos objetos personales.

“Se escuchó un ruido muy fuerte y de golpe el agua empezó a llevarse todo. A ella también. Gritaba ayuda y levantaba la mano, pero la corriente era impresionante”, relató Facundo, uno de los jóvenes que presenció la escena mientras esperaba el colectivo.

Otros vecinos contaron que intentaron arrojarle sogas y elementos para que pudiera sujetarse, e incluso hubo personas que pensaron en tirarse al cauce para asistirla. Sin embargo, el caudal creció en cuestión de minutos y arrastró a la mujer durante varios kilómetros.

Rocío, otra vecina de la zona, aseguró que la escena fue “desesperante”. “Yo estaba sola en la calle, no sabía qué hacer. Llamé a la policía, gritamos, le tiramos una soga, pero no pudo agarrarse. El agua se la llevaba con colchones, tachos y maderas”, contó.

La mujer fue vista en distintos puntos del recorrido del zanjón, incluso ya en sectores del departamento de Las Heras, todavía con signos de vida. “En un momento levantó la cabeza y volvió a pedir ayuda, pero el agua la volvió a hundir”, relató la vecina.

Rita era una presencia habitual en el barrio. Vecinos aseguraron que realizaba changas, limpiaba veredas y era conocida por su buen trato. Incluso, durante el invierno, algunos le dieron refugio cuando estuvo gravemente enferma de neumonía.

Operativo suspendido y alerta vigente

El operativo de búsqueda, del que participan Bomberos, Policía de Mendoza y personal especializado, fue suspendido durante la noche por razones de seguridad y se retomará con las primeras horas de luz. Las tareas se extienden también hacia el Cacique Guaymallén, ya que la corriente continúa hacia ese cauce.

Las autoridades mantienen la alerta amarilla por tormentas y reiteraron el pedido de extremar precauciones, evitar circular o permanecer cerca de zanjones y canales, y dar aviso inmediato ante cualquier emergencia.