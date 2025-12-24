Grave incendio en Luján de Cuyo: tres casas afectadas y una mujer lucha por su vida tras sufrir quemaduras

Un incendio de gran magnitud en Luján de Cuyo dejó pérdidas totales en dos viviendas, una tercera con daños parciales y una mujer gravemente herida, que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore.

Un grave incendio en Luján de Cuyo se desató este miércoles cerca del mediodía y provocó importantes daños materiales, además de dejar a una mujer en estado delicado tras sufrir severas quemaduras. El siniestro ocurrió alrededor de las 11.15 en calle Cutralco, donde las llamas se propagaron con rapidez y obligaron a un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, al arribar los primeros móviles se constató la magnitud del fuego, por lo que se solicitó refuerzo inmediato. En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Luján, Maipú y Godoy Cruz, quienes lograron controlar el incendio tras varias horas de labor.

El balance preliminar indicó pérdidas totales en dos viviendas, mientras que una tercera resultó afectada de manera parcial.

Durante las tareas de rescate, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad. Debido a la complejidad de su cuadro, fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada bajo estricta observación médica.

La Oficina Fiscal quedó a cargo de la investigación y ya se iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y las actuaciones continúan en desarrollo.