Grave accidente vial en Guaymallén: dos autos chocaron y tres menores resultaron heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Mariano Moreno y Soler. Un vehículo volcó y al menos cuatro personas sufrieron lesiones, entre ellas tres niños.

Un impactante accidente vial tuvo lugar este miércoles al mediodía en el departamento de Guaymallén, dejando como saldo varios heridos, entre ellos tres menores de edad. El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 horas, cuando un Fiat Palio y una Renault Kangoo colisionaron en la intersección de Mariano Moreno y Soler y uno de los vehículos terminó volcando.

El accidente ocurrió cuando el vehículo utilitario circulaba por calle Mariano Moreno y al llegar a la intersección con Soler impactó con el Fiat Palio.

Producto del fuerte choque, uno de los vehículos, el utilitario Renault Kangoo, terminó volcando sobre la calzada, lo que motivó un rápido despliegue de personal policial, bomberos voluntarios y ambulancias del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC).

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que la acompañante del utilitario, una mujer de 35 años, había quedado atrapada dentro del vehículo. Fue rescatada por bomberos y diagnosticada con politraumatismos, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central.

En tanto, tres niños que también viajaban en uno de los autos sufrieron lesiones leves. Se trata de dos niñas de 6 años y un niño de 9 años. Una de las pequeñas fue llevada al Hospital Humberto Notti por prevención, mientras que los otros dos menores fueron asistidos en el lugar y no requirieron traslado.

A pesar del violento choque, ambos conductores resultaron ilesos y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo en ambos casos.