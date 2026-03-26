Grave accidente laboral en Godoy Cruz: un obrero cayó de un andamio y está en estado crítico

El trabajador cayó desde unos seis metros mientras realizaba tareas en una obra en construcción y fue trasladado de urgencia al Hospital Central con múltiples fracturas.

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido este jueves al mediodía tras caer desde un andamio en una obra en construcción en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en la intersección de las calles Pascual Segura y Benjamín Matienzo, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 34°.

De acuerdo a la información oficial, un llamado al 911 alertó sobre la caída de un trabajador desde altura. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien explicó que se encontraba realizando tareas a unos seis metros de altura cuando, al intentar colocar una nueva línea de andamios, resbaló y cayó al suelo.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y constató que presentaba un cuadro crítico, con fracturas en el brazo y la pierna izquierda. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado.

En el caso interviene la Oficina Fiscal correspondiente, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.