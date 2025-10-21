Grave accidente en Las Heras: dos jóvenes heridos tras chocar una moto contra un colectivo

Un joven de 22 años y una mujer de 20 resultaron heridos luego de un choque entre una moto y un colectivo en la intersección de Lisandro Moyano y 3 de Febrero, en Las Heras.

Dos jóvenes resultaron heridos este martes por la tarde tras un accidente vial en Las Heras que involucró a una motocicleta y un colectivo de transporte urbano. El hecho ocurrió cerca de las 14 horas en la esquina de Lisandro Moyano y 3 de Febrero, una zona de tránsito intenso en el departamento.

Según fuentes policiales, los heridos, de 22 y 20 años, se desplazaban a bordo de una moto Honda 150cc. Por razones que todavía se investigan, el vehículo impactó contra un colectivo Mercedes Benz que circulaba por Lisandro Moyano en sentido sur-norte.

El conductor de la moto sufrió fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de traumatismo de tórax y luxación de hombro. En tanto, la acompañante fue diagnosticada con politraumatismo moderado y trasladada al Hospital Central para una evaluación más completa.

Efectivos policiales confirmaron que ambos conductores dieron negativo en el test de alcoholemia, descartando la ingesta de alcohol como causa del siniestro. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, Policía Científica y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes asistieron a las víctimas y ordenaron el tránsito en la zona.