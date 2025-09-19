Grave accidente en la Ruta 7: varias personas resultaron heridas y fueron rescatadas

Un fuerte choque entre un auto y una camioneta en el kilómetro 1111 de la Ruta 7, a la altura de Potrerillos, dejó varias personas atrapadas dentro de los vehículos.

Un grave accidente de tránsito en la Ruta 7 generó preocupación este viernes por la tarde en la zona de Potrerillos. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1111, muy cerca de la conocida Curva de Guido, cuando un automóvil y una camioneta impactaron violentamente.

Como consecuencia, varias personas quedaron atrapadas y fue necesaria la intervención de los equipos de rescate, que lograron liberarlas y trasladarlas de inmediato al hospital.

Debido al accidente, las autoridades debieron suspender la circulación por más de 40 minutos y organizar un bypass temporal del tránsito para restablecer la circulación. Además, en la zona de Los Árboles se registraron demoras y restricciones vehiculares.

Según confirmaron fuentes oficiales, los heridos fueron trasladados al Hospital Central, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones.

*Para conocimiento:* Accidente vehicular en Ruta 7, km 1111, personas atrapadas. Trabajando https://t.co/0uJ1eeIvH3 Mendoza, emergencias.

Tránsito Suspendido, Los Árboles Potrerillos Sistema Integrado Cristo Redentor HABILITADO 24 hs. pic.twitter.com/puSLhMRRcW — OSVALDO (@VALLEOVA) September 19, 2025

Cómo se encuentra el Paso Cristo Redentor

En paralelo, la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informó que este viernes 19 de septiembre el cruce fronterizo permanece habilitado en ambos sentidos para vehículos particulares, transporte de carga y colectivos.

Las condiciones meteorológicas son estables en alta montaña, lo que permite una transitabilidad normal. Sin embargo, el organismo advirtió que durante el fin de semana el escenario podría complicarse debido al pronóstico de nevadas.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, el sábado se esperan nevadas importantes en la zona sur cordillerana, que luego se extenderán hacia el centro. El domingo continuará el mal tiempo, aunque con menor intensidad, y se prevé una mejora recién a partir de las 20 horas.