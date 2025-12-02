Grave accidente en Guaymallén: una motociclista chocó con un colectivo

Una motociclista de 31 años resultó gravemente herida luego de ser impactada por un colectivo en Guaymallén. El choque ocurrió en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra.

Un grave accidente vial en Guaymallén dejó como saldo a una mujer de 31 años con una fractura expuesta en su pierna derecha. El hecho ocurrió cerca de las 11.50, en la intersección de Melitón Arroyo y Luis Serra, según información policial.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se produjo cuando un colectivo, conducido por un hombre de 40 años, avanzaba en sentido Este por Luis Serra. En ese momento, la unidad impactó contra una motocicleta Motomel 110 cc que circulaba en sentido Sur por Melitón Arroyo.

Tras el choque, la conductora de la moto quedó tendida en la calzada y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales constataron que presentaba una fractura expuesta en el miembro inferior derecho, por lo que fue derivada de inmediato al Hospital Central.