Grave accidente en Guaymallén: cortaron el Acceso Este y el tránsito está demorado

Según las primeras informaciones, un hombre, de aproximadamente 50 años, habría intentado cruzar el Acceso cuando fue embestido por un auto. Se encuentra gravemente herido.

Un grave accidente en Guaymallén generó el corte total del Acceso Este, mano al Este, y complicó la circulación de cientos de vehículos en hora pico. El siniestro ocurrió en inmediaciones del shopping y obligó a un amplio operativo policial y sanitario en la zona. Según las primeras informaciones, el hombre habría tratado de cruzar la calzada cuando fue embestido por un auto. La víctima se encuentra gravemente herida.

En el lugar trabajaron al menos cinco móviles policiales, junto con personal de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallén, que dispuso desvíos a la altura del barrio Unimev para descongestionar la zona. Pese a ello, se registraron largas filas de vehículos y demoras considerables en toda la traza.

Martín Adi, Subdirector de tránsito de Guaymallén, indicó que un hombre habría intentado cruzar el Acceso cuando fue impactado por una camioneta Fiorino que a su vez fue embestido por otro auto en la parte trasera.

La víctima se trataría de un hombre de 50 años, quien estaría gravemente herido, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital debido a que se encuentra en “estado delicado”.

El herido fue asistido en el lugar por una ambulancia de alta complejidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), una de las nuevas unidades presentadas recientemente por el Gobierno provincial. Los profesionales lo inmovilizaron en una camilla rígida antes de trasladarlo de urgencia, presumiblemente, al Hospital Central.

El accidente ocurrió cerca de una de las pasarelas peatonales que cruza el Acceso Este, por lo que las autoridades instaron a la población que tengan extrema precaución a la hora de cruzar accesos tan transitados.