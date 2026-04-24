Grave accidente en el Parque San Martín: un hombre de 76 años fue atropellado por un colectivo y está en grave estado

El siniestro ocurrió al mediodía en una de las zonas más transitadas del parque. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave y permanece internada en terapia intensiva.

Un grave siniestro vial en Mendoza generó conmoción este viernes al mediodía, cuando un hombre de 76 años fue atropellado por un colectivo en el interior del Parque General San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de Avenida Libertador y calle Carlos Thays, una zona de alta circulación tanto vehicular como peatonal.

Según las primeras informaciones, el colectivo circulaba por calle Thays en dirección a la rotonda y luego continuó su marcha hacia el norte por calle Orzali.

Por causas que aún se investigan, el vehículo embistió al peatón, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Tras el impacto, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y dispusieron el traslado urgente al Hospital Central de Mendoza.

Con el correr de las horas, el cuadro se agravó y desde el hospital confirmaron que el paciente presenta un TEC grave y se encuentra en estado crítico en terapia intensiva.

Desde la oficina fiscal se dispuso el trabajo de policía científica, el desgravado de las cámaras del colectivo, dosaje al chofer con resultado 0.0 gramos de alcohol en sangre y extracción de sangre al masculino colisionado para determinar las causas del accidente.