Grave accidente en el Acceso Este: una persona murió tras caer de un puente y ser atropellada en Guaymallén

El hecho ocurrió en el Acceso Este, donde una persona perdió la vida tras caer desde un puente y ser arrollada por un vehículo, en medio de un fuerte operativo policial y demoras de hasta 40 minutos en el tránsito.

Un grave accidente en el Acceso Este generó conmoción y complicaciones en el tránsito durante la jornada de este martes, luego de que una persona muriera tras caer desde un puente y ser arrollada por un vehículo en plena calle. Además, también se registró un choque menor lo que generó mayores demoras en el principal acceso.

El hecho ocurrió a la altura de la cancha de Murialdo, en el departamento de Guaymallén, donde se desplegó un importante operativo policial y de emergencias.

De acuerdo a los primeros reportes de conductores que circulaban por la zona, el episodio provocó importantes demoras en el tránsito, con filas que se extendieron por varios kilómetros en dirección al este. Las demoras llegaron a alcanzar hasta 40 minutos, en medio de un escenario de congestión agravado por otro siniestro vial registrado a pocos metros.

Según trascendió, en el lugar también se produjo un choque menor entre dos autos, aunque en ese caso no se registraron heridos de gravedad.

Sin embargo, a unos 200 metros de ese incidente, se encontraba el cuerpo de una persona en medio de la calzada, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

Las primeras versiones indican que la víctima se habría arrojado desde un puente peatonal ubicado en las inmediaciones y, tras caer, fue atropellada por un vehículo que circulaba por el Acceso Este.

Hasta el momento, las autoridades trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades.

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