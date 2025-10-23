Grave accidente en Ciudad: un colectivo chocó con un auto y cortaron el tránsito en plena calle San Juan

Un grave accidente de tránsito entre un colectivo y un auto provocó el corte total del tránsito en calle San Juan, en pleno centro de Mendoza. El siniestro generó importantes demoras y presencia policial en la zona.

Un fuerte choque entre un colectivo y un auto provocó gran congestión vehicular este jueves por la tarde en plena calle San Juan, en la Ciudad de Mendoza. El siniestro ocurrió en la intersección con Catamarca, donde un colectivo de la línea 120 impactó contra un Toyota Etios, generando importantes demoras en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se produjo pasadas las 20 horas y rápidamente personal policial y de tránsito se hizo presente en el lugar para asistir a los involucrados y cortar la circulación sobre calle San Juan.

Por el momento, no se informó sobre personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos. Los agentes trabajan en el sitio para determinar las causas del siniestro vial, mientras los vehículos fueron removidos para restablecer el flujo normal del tránsito.