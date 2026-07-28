Golpe de suerte: un mendocino ganó $225 millones en el Brinco con estos seis números

El ganador hizo su apuesta en una agencia de Santa Rosa y fue el único en acertar la combinación del Brinco Tradicional. Conocé cuáles fueron los números de la suerte y de cuánto será el próximo pozo.

La fortuna volvió a sonreír en Mendoza porque esta vez un mendocino se convirtió en el único ganador del Brinco Tradicional y se llevó un premio de $225 millones, tras acertar los seis números sorteados durante el último concurso de la Lotería de Santa Fe.

La apuesta fue realizada en una agencia de quiniela ubicada en Santa Rosa, donde se confeccionó el ticket que terminó convirtiéndose en el único ganador del pozo principal de una de las modalidades de lotería más populares del país.

Cuáles fueron los números con los que un mendocino ganó $225 millones en el Brinco

El sorteo se realizó el domingo 26 de julio y el apostador mendocino logró acertar la combinación completa del Brinco Tradicional.

Los números de la suerte fueron: 05 – 08 – 11 – 14 – 28 – 39

Al ser el único participante que acertó los seis números, se quedó con la totalidad del pozo, que ascendía a $225 millones.

Además del premio principal, el sorteo dejó otros afortunados en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale. En este caso, tres apostadores lograron cinco aciertos y repartieron un pozo cercano a $32 millones, por lo que cada uno recibirá $10.638.412,43.

Los números sorteados en esa modalidad fueron: 02 – 08 – 09 – 24 – 30 – 34

El próximo pozo del Brinco será aún mayor

Luego de que el premio principal encontrara dueño en Mendoza, la Lotería de Santa Fe confirmó que el próximo sorteo del Brinco pondrá en juego un pozo estimado de $280 millones. La cifra vuelve a despertar expectativas entre miles de apostadores de todo el país, que cada semana buscan quedarse con uno de los premios más importantes de la lotería argentina.

Cuándo se realiza el sorteo del Brinco

El Brinco se sortea todos los domingos a las 21.

La transmisión puede seguirse en vivo a través de:

RTS Santa Fe

Argentina 12

Canal 9 de Paraná

El canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cómo se juega al Brinco

El Brinco es un juego poceado similar al Quini 6, en el que cada participante debe seleccionar seis números comprendidos entre el 00 y el 39. Las apuestas se realizan en agencias oficiales habilitadas, donde el sistema registra la combinación elegida y entrega un comprobante que acredita la participación.

Al tratarse de un juego con pozo acumulativo, el monto de los premios depende tanto de la recaudación como de si hubo o no ganadores en sorteos anteriores.

Cómo se distribuyen los premios

El reglamento del Brinco contempla diferentes categorías de premios según la cantidad de aciertos obtenidos:

Primer premio: seis aciertos.

seis aciertos. Segundo premio: cinco aciertos.

cinco aciertos. Tercer premio: cuatro aciertos.

cuatro aciertos. Cuarto premio: tres aciertos.

Además, con la misma apuesta, todos los participantes ingresan automáticamente al Brinco Junior, una modalidad complementaria que brinda una segunda oportunidad de obtener importantes premios sin costo adicional.