Godoy Cruz vuelve a Mendoza: a qué hora comienza la caravana del campeón y dónde será el festejo

Después de conseguir el ascenso a Primera, el plantel del Tomba prepara su regreso a la provincia. El club convocó a los hinchas para una celebración especial y confirmó los detalles del esperado recibimiento en el Gambarte.

Godoy Cruz vuelve a Mendoza como campeón de la Primera Nacional y sus hinchas se preparan para recibir al equipo. Después de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el plantel regresará este lunes 16 de noviembre a la provincia. La caravana partirá desde Acceso Sur y Araóz y tendrá como destino el estadio Feliciano Gambarte, donde los hinchas podrán celebrar con los jugadores.

La convocatoria fue anunciada por el club bajo el lema “Caravana del campeón” será desde la intersección de Acceso Sur y Araóz, y tendrá como destino el estadio Feliciano Gambarte, ubicado sobre calle Balcarce.

De esta manera, los hinchas del Tomba podrán acompañar al equipo durante el recorrido y participar de los festejos por una campaña que le permitió al Expreso recuperar su lugar en la Liga Profesional.

¿A qué hora comienza la caravana de Godoy Cruz y dónde será?

La caravana del campeón está prevista para este lunes a las 18. El punto de partida será la intersección de Acceso Sur y Araóz, desde donde los jugadores y el cuerpo técnico se trasladarán hasta el estadio Feliciano Gambarte.

El estadio será el punto de encuentro para celebrar el ascenso junto a los hinchas. Por el momento, la información difundida por el club establece el horario de inicio de la caravana, pero no precisa una hora exacta de llegada.

La invitación está dirigida a toda la familia tombina, que tendrá la oportunidad de recibir al plantel después de una de las conquistas más importantes de la temporada.

Godoy Cruz es campeón y vuelve a Primera División

El festejo llega después de una definición histórica para el club mendocino. Este domingo, Godoy Cruz venció 3 a 1 a Tristán Suárez en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, y se consagró campeón de la Primera Nacional 2026.

El encuentro correspondió a la final por el ascenso directo y se disputó ante una multitud de hinchas tombinos que acompañaron al equipo hasta Córdoba.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Pablo De Muner consiguió el primer ascenso de la temporada y aseguró su regreso a la Liga Profesional del fútbol argentino para 2027, después de haber disputado un año en la Primera Nacional.