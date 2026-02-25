Godoy Cruz: una camioneta embistió la pasarela del barrio La Gloria

El siniestro obligó a un fuerte operativo de rescate en una zona de tránsito intenso. Los ocupantes del vehículo, entre ellos un menor, fueron asistidos y trasladados a un hospital mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el impacto.

Un grave accidente vial en Godoy Cruz se registró este martes por la noche, cuando una camioneta perdió el control y terminó impactando contra la estructura de la pasarela del barrio La Gloria, sobre la lateral Este del Acceso Sur. El siniestro ocurrió pasadas las 22 y movilizó a personal policial, Bomberos y el Servicio de Emergencias Coordinado.

Según las primeras versiones, el rodado se desvió de la calzada y embistió la pasarela, provocando daños materiales y dejando a sus ocupantes atrapados en el interior. En el vehículo viajaban dos adultos y un menor, quienes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un hospital cercano para su atención médica.

La intervención de los equipos de rescate fue inmediata y permitió liberar a los heridos, evitando que la situación se agravara. El hecho generó preocupación entre los vecinos y complicaciones en el tránsito de una de las arterias más concurridas del Gran Mendoza. Las autoridades trabajan para establecer las causas del accidente y determinar si se trató de una falla mecánica o de un error humano.