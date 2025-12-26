Godoy Cruz: un camión cayó a un barranco durante un incendio en un basural y dejó dos heridos

Este viernes se desató un incendio en el basural del barrio La Isla. Tuvieron que intervenir varias dotaciones de bomberos. Mientras se combatían las llamas, un camión de residuos desbarrancó unos 30 metros y dos trabajadores resultaron heridos.

Un incendio de importantes dimensiones se registró este viernes 26 de diciembre, cerca de las 11.57, en el basural del barrio La Isla, ubicado en la intersección de calle La Virgen y Perón, en Godoy Cruz. El foco ígneo fue advertido por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades ante la intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos del departamento.

Hasta el lugar arribaron varias dotaciones de Bomberos, que lograron contener el avance del fuego y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Sin embargo, en medio de las tareas de extinción se produjo un grave accidente: un camión que ingresó al predio para descargar residuos cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros.

Según información oficial, el vehículo iba un hombre de 37 años y otro de 19 años de edad. Como consecuencia del siniestro, ambos resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió heridas leves, mientras que el otro presentó politraumatismos de mayor gravedad. Los dos fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Médicas y luego trasladados a distintos centros de salud para una evaluación más exhaustiva.

El operativo se vio dificultado por las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, que complicaron el control total del incendio, especialmente en sectores de la ladera del basural. A pesar de ello, desde Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz confirmaron que se logró evitar la propagación del fuego hacia zonas habitadas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía de jurisdicción, que investigará tanto las causas del incendio como las circunstancias en las que se produjo la caída del camión al barranco.