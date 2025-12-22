Godoy Cruz: se incendió un local que vendía pirotecnia y hubo explosiones

Un incendio en un local de venta de pirotecnia en Godoy Cruz generó momentos de extrema tensión este lunes por la tarde. Hubo explosiones, llamas de gran magnitud y corridas en la zona. Tres dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y una mujer resultó herida.

Un violento incendio se desató este lunes 22 de diciembre por la tarde en un local de pirotecnia ubicado sobre calle Jorge Newbery, en Godoy Cruz, y provocó escenas de pánico entre vecinos y transeúntes. Por el momento habría una mujer lesionada.

El hecho ocurrió cerca de las 16:18, cuando una columna de humo comenzó a elevarse sobre la zona y, segundos después, se escucharon fuertes detonaciones. Varios videos registrados por testigos y difundidos en redes sociales muestran fuego, estallidos y personas corriendo para alejarse del lugar ante el riesgo de nuevas explosiones.

Ante la magnitud del episodio, al menos tres dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia casas vecinas. También intervino personal policial, que colaboró con el ordenamiento del tránsito y estableció un perímetro de seguridad para resguardar a los vecinos.

De manera preliminar, fuentes oficiales indicaron que habría una mujer lesionada, presuntamente a causa del incendio, aunque su estado de salud y las circunstancias exactas del hecho aún están siendo verificadas. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial.

Mientras tanto, la investigación continúa y se espera una ampliación oficial en las próximas horas con mayores precisiones sobre el origen del siniestro.