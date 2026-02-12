Godoy Cruz: se derrumbó una casa y una familia se salvó de milagro

Un derrumbe en Godoy Cruz provocó un importante operativo de emergencia en calle Adolfo Calle al 200, donde una vivienda colapsó parcialmente. Una familia de cinco personas logró salir a tiempo y se salvó de milagro; solo un hombre sufrió heridas leves.

Un impactante derrumbe en Godoy Cruz generó un amplio operativo policial y de emergencias este jueves por la mañana, luego de que vecinos alertaran sobre posibles personas atrapadas bajo los escombros. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Adolfo Calle al 200. En la casa vivía una familia de cinco integrantes que logró salir a tiempo cuando parte del techo colapsó. A pesar de la gravedad de la escena, no hubo víctimas fatales y solo uno de los ocupantes sufrió heridas leves.

El episodio se registró minutos antes de que se percibiera un sismo en Mendoza, aunque desde los organismos intervinientes aclararon que el colapso de la vivienda no tuvo relación con el movimiento telúrico.

Según informaron fuentes de Bomberos y Defensa Civil, la propiedad estaba construida con materiales antiguos, principalmente adobe, y ya presentaba signos de deterioro estructural. La falta de refuerzos sismorresistentes y las recientes lluvias habrían debilitado la estructura, especialmente el techo de una de las habitaciones, que finalmente cedió.

El derrumbe afectó principalmente el sector interno de la vivienda, donde cayó parte del techo y vigas de madera.

Al momento del hecho, los cinco integrantes de la familia se encontraban dentro de la casa. Cuatro de ellos resultaron ilesos, mientras que un hombre adulto sufrió un golpe en la cabeza producto de la caída de una viga. Fue asistido en el lugar por personal médico y se encuentra fuera de peligro.

La escena generó momentos de tensión, ya que en un primer momento se temía que hubiera personas atrapadas bajo los escombros. Por ese motivo, decenas de efectivos policiales, rescatistas y bomberos trabajaron durante varias horas para remover restos de la estructura y garantizar que no quedaran víctimas.