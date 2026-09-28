Godoy Cruz: quedaron grabados mientras robaban un comercio y fueron detenidos tras una persecución

Un robo a un comercio de Godoy Cruz quedó registrado por las cámaras de seguridad durante la madrugada del sábado. Gracias al monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la Policía logró localizar y detener a los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de las calles San Martín y Cipolletti. Según las imágenes captadas por las cámaras, uno de los hombres ingresó al comercio a través de una ventana dañada, mientras su cómplice permanecía en las inmediaciones.

Minutos después, el sistema de vigilancia registró al sospechoso cuando salía del establecimiento con elementos robados y se reunía con el otro hombre.

Los detectaron por las cámaras y fueron detenidos

Al advertir la situación, los operadores del CEO dieron aviso inmediato a la Policía, que desplegó un móvil para localizar a los sospechosos.

Tras un operativo de búsqueda y una persecución, los efectivos lograron encontrar a los dos hombres y detenerlos.

Además, durante el procedimiento, la Policía recuperó todos los elementos que habían sido sustraídos del comercio.

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia del robo.