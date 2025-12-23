Godoy Cruz: murió la mujer que sufrió graves quemaduras luego de que se prendiera fuego una casa que vendía pirotecnia

La víctima tenía 45 años y había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo tras el incendio de una vivienda en Godoy Cruz donde se acopiaba y comercializaba pirotecnia de manera ilegal.

Murió la mujer de 45 años que había resultado gravemente herida durante el incendio de una vivienda donde se vendía pirotecnia ilegal, ocurrido el lunes por la tarde sobre calle Jorge Newbery de Godoy Cruz. La víctima, había sido rescatada en estado crítico, con quemaduras en el 80% del cuerpo, luego de quedar atrapada en el techo del inmueble. A pesar del esfuerzo del personal médico, falleció a las 19 en el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía internada en terapia intensiva.

El siniestro se desató tras un llamado de vecinos que alertaron al 911 por llamas intensas y explosiones dentro de la vivienda, donde —según denunciaron— se almacenaba pirotecnia para su venta clandestina. Cuando llegaron las primeras dotaciones, el fuego ya se había propagado con rapidez, favorecido por el material altamente inflamable.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, dotaciones del Cuartel Central, Maipú y Luján, además de personal del SEC, Policía y la división Explosivos, que debió intervenir por el riesgo de nuevas detonaciones.

Además de la mujer fallecida, dos menores de 12 y 8 años y un adulto resultaron afectados por inhalación de humo y fueron asistidos en centros de salud. Durante el operativo, un bombero voluntario de 35 años sufrió una descarga eléctrica, aunque se encuentra fuera de peligro.

El incendio provocó la destrucción total de una vivienda y daños parciales en una casa lindera. Durante las pericias, los investigadores hallaron en el interior del inmueble un arma de fuego calibre 380 con municiones, que fue secuestrada y quedó incorporada a la causa.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que ahora avanza para determinar cómo se inició el fuego y las responsabilidades penales del propietario del lugar, un hombre mayor de edad. Desde fuentes judiciales confirmaron que deberá responder por el acopio y la comercialización ilegal de pirotecnia, una actividad prohibida en la provincia de Mendoza.