Godoy Cruz intervino una casa usurpada: ¿qué podés hacer si estás en una situación similar?

La Municipalidad de Godoy Cruz, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, concretó la primera intervención sobre una vivienda usurpada en el departamento. El operativo, realizado en el barrio Bancario con el consentimiento de la familia propietaria, incluyó el tapeo total del frente del inmueble para impedir nuevos intentos de ocupación ilegal y reforzar la seguridad en la zona.

La medida se enmarca en el convenio firmado recientemente entre el intendente Diego Costarelli y la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, para poner en marcha el “Programa de intervención preventiva administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana”.

“Estamos en pleno barrio Bancario tapeando una vivienda que estaba siendo usurpada por delincuentes que cometían distintos delitos. De eso se está ocupando el Municipio de Godoy Cruz: impedir que esto suceda y brindar mucha más seguridad a todos los vecinos de la zona”, afirmó Costarelli durante el procedimiento.

Una herramienta que amplía el alcance de las intervenciones

El acuerdo con la provincia permite agilizar las actuaciones sobre inmuebles abandonados, usurpados o en mal estado que representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia social.

En ese sentido, el intendente subrayó la diferencia con intervenciones anteriores: “Es la primera vez que intervenimos en una vivienda usurpada. El año pasado actuamos sobre casas abandonadas o en mal estado, pero no estaban ocupadas ilegalmente. Hoy, gracias al trabajo articulado con la provincia, podemos dar una respuesta más rápida ante situaciones que afectan directamente a los vecinos”.

Estado presente para restituir derechos

El propietario del inmueble, Nelson Leanez, quien actualmente reside en Chile, relató que en la vivienda vive su hermano con discapacidad, quien fue directamente afectado por la usurpación.

“Mi hermano salió a trabajar y cuando volvió se encontró con la casa tomada. Yo estaba en Chile y me avisaron lo que había pasado, así que viajé de inmediato con unos amigos. Cuando llegamos, afortunadamente las puertas estaban abiertas, pudimos ingresar y desalojarlos”, contó.

Leanez destacó el acompañamiento institucional recibido: “Desde ese momento, los vecinos, el Municipio, la Policía y la Fiscalía nos han apoyado todo el tiempo. Estoy enormemente agradecido. Ahora han tapeado todo el frente para que no se puedan volver a instalar, ya que incluso habían hecho arreglos dentro de la casa. Esto nos da tranquilidad hasta que podamos volver a habitarla”.

Trabajo coordinado y respaldo policial

Por su parte, el director general de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, remarcó el trabajo conjunto entre las instituciones. “Estamos trabajando en equipo con la Municipalidad. Se dispusieron medidas de seguridad para recuperar el inmueble y evitar que sea utilizado como guarida. La Policía y el Municipio estamos codo a codo para que esta vivienda vuelva a ser un hogar y no un foco de delito”, sostuvo.

Un precedente en política de seguridad

La intervención marca un antecedente en el departamento, al tratarse de la primera acción sobre una vivienda efectivamente usurpada, diferenciándose de procedimientos previos que habían sido sobre inmuebles abandonados o deteriorados.

Con esta medida, Godoy Cruz consolida una estrategia preventiva que combina decisión política, articulación institucional y participación vecinal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en cada barrio del departamento.

A través de la implementación de este protocolo, el Municipio podrá actuar sobre propiedades vinculadas a hechos delictivos y avanzar con intervenciones concretas para recuperar estos espacios en favor de los vecinos.