Godoy Cruz inaugura este sábado el Parque de los Niños: ¿dónde está ubicado?

Este sábado a las 11.30, Mendoza sumará otro parque de los Niños a su paisaje. Este estará en una zona muy populosa del oeste del Gran Mendoza. Hay área de juegos, circuitos deportivos y espacios de descanso.

Este sábado 20 de septiembre, a las 11:30 horas, Godoy Cruz realizará la inauguración oficial del Parque de los Niños, un nuevo espacio público destinado al juego, el deporte y la recreación comunitaria. El acto se realizará en la intersección de Las Tipas, Montes de Oca y Talcahuano, en el oeste de Godoy Cruz.

Con más de cuatro hectáreas de superficie, el parque se presenta como un pulmón verde que busca consolidarse como punto de encuentro para vecinos, mendocinos y turistas. El diseño contempla áreas de juego, circuitos deportivos y sectores de descanso, con el objetivo de fomentar la integración y el disfrute al aire libre.

Sorteos y chocolate

Durante la jornada inaugural, se ofrecerán diversas actividades para toda la familia, incluyendo juegos, sorteos, funciones de títeres y talleres de huerta. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo comunitario y promover el uso activo de los espacios públicos.

Desde la comuna destacaron que el Parque de los Niños forma parte de una política sostenida de recuperación y creación de áreas verdes, orientada a mejorar la calidad de vida en los barrios y ampliar las opciones de esparcimiento en el departamento.