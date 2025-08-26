Godoy Cruz: cómo inscribirte para los departamentos sociales en el barrio los Constituyentes II

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió una nueva convocatoria para la adquisición de viviendas en San Francisco del Monte. Los postulantes deberán cumplir requisitos estrictos y presentar documentación detallada para participar del sorteo y acceder al financiamiento.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció la apertura de la segunda convocatoria para la adquisición de viviendas en el desarrollo habitacional de San Francisco del Monte. A través de un decreto firmado por el intendente y el secretario de Legal y Técnica, Miguel Catalano, se establecieron los requisitos que deberán cumplir los postulantes para participar del sorteo, así como las condiciones económicas y crediticias para acceder a las unidades.

En este caso, se trata de 64 viviendas, que componen el barrio Los Constituyentes II, ubicado en calle Vélez Sarsfield, entre calles Augusto T. Vandor y Rafael Cubillos, del distrito de San Francisco del Monte.

Condiciones generales de la convocatoria

Según el decreto, los interesados deberán abonar una seña equivalente al 20% del valor de la unidad habitacional, conforme a las condiciones de aprobación del crédito que se gestione. La financiación estará a cargo de entidades financieras elegidas por cada postulante, quienes también realizarán la correspondiente calificación crediticia.

Requisitos para acceder a las viviendas

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Ser argentino (nativo o naturalizado) o extranjero con residencia legal mínima de 5 años en Mendoza.

Tener DNI argentino, domicilio en Godoy Cruz y no registrar deudas con la Municipalidad.

Constituir un domicilio electrónico especial para notificaciones.

Los convivientes serán considerados co-postulantes y cotitulares del crédito.

No ser titulares de inmuebles. En caso de tener derechos compartidos, deberán demostrar que no son aptos como vivienda familiar.

No haber sido adjudicatarios ni beneficiarios de créditos hipotecarios del IPV o de entidades bancarias.

Presentar certificación de ingresos o 12 recibos de sueldo del grupo familiar.

No estar inhibidos al momento de escriturar.

Acreditar ingresos entre 3 y 12 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), con al menos el 50% disponible.

No estar inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios.

Acreditar antigüedad laboral mínima según la condición laboral: Relación de dependencia: 6 meses Contratados: 1 año con contrato vigente Empleados públicos: 1 año Autónomos inscriptos en Ganancias: 1 año desde la primera DDJJ Monotributistas: 2 años desde la inscripción



Documentación requerida

Para participar en el sorteo, los postulantes deberán presentar:

DNI y copia

Factura de servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre del postulante

Informe de la Dirección de Registros Públicos que certifique no ser titular registral de inmuebles (vigencia máxima: 6 meses)

Libre deuda expedido por Codeme

Informe Veraz Platinum Personal del titular o cotitular

¿Cómo inscribirte?

La comuna ya habilitó la página para realizar la preinscripción al complejo.

Para la pre inscripción el sistema solo solicita del titular y cotitular: