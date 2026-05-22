GNC: ¿se verá afectada la carga por el frío y el alto consumo en los hogares?

El expendio de GNC en Mendoza funciona con normalidad este viernes por la mañana, aunque existe una alerta preventiva por posibles interrupciones en algunas estaciones de servicio debido al aumento del consumo de gas domiciliario por las bajas temperaturas.

La medida no afecta solo a Mendoza, sino que forma parte de un protocolo nacional que prioriza el suministro de gas para los hogares en jornadas de alta demanda energética. Según se explicó, el consumo domiciliario en la provincia aumentó un 20% en comparación con el mismo período del año pasado, impulsado por el frío anticipado de este 2026.

Sin embargo, desde el sector llevaron tranquilidad a los conductores: no habrá faltante generalizado de GNC ni largas filas para cargar combustible durante la mañana. De las aproximadamente 150 estaciones de servicio que operan en Mendoza, solo unas nueve podrían verse afectadas por restricciones temporales.

Se trata de estaciones que cuentan con contratos “interrumpibles”, una modalidad que contempla la posibilidad de suspender el suministro cuando la demanda residencial de gas aumenta considerablemente. A cambio de esta condición, estas bocas de expendio pagan una tarifa menor por el servicio.

En cambio, la gran mayoría —unas 141 estaciones— tiene contratos firmes, lo que garantiza el abastecimiento incluso en contextos de alta demanda, salvo situaciones excepcionales.

Las eventuales interrupciones podrían darse recién durante la tarde y dependerán del consumo de cada estación. El mecanismo funciona por cupos: cuando se alcanza el volumen máximo permitido de expendio diario, el sistema puede restringir la venta de GNC para redireccionar el gas a los hogares.

Por eso, quienes necesiten cargar GNC, especialmente taxistas y conductores que dependen del combustible para trabajar, podrán hacerlo con normalidad durante las primeras horas del día. Incluso, desde algunas estaciones indicaron que el cupo suele renovarse cerca de las 6 de la mañana.

En ese contexto, surgió también el pedido de que las estaciones que operan con contratos interrumpibles informen la situación mediante cartelería visible, para evitar confusiones y permitir que los usuarios sepan de antemano si podrían encontrarse con restricciones más adelante.