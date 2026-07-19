Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $15000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la garrafa de 10 kilogramos

$15.500 en las zonas de Alta Montaña: Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en las zonas de Alta Montaña: Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. $14.000 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en Malargüe.

en Malargüe. $15.000 en San Rafael y General Alvear.

en San Rafael y General Alvear. $15.000 en Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 20 al 25 de julio

Lunes 20

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro, Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

Los Corralitos: barrio San Vicente II, Paraná y Esparraguerra, manzana D, casa 18. A las 11.30.

Los Corralitos: calles 2 de Mayo y Callejón Bianchi. A las 13.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Maipú

Lunlunta: Escuela N.º 1-121 Cabildo Abierto, Maza 6303. A las 9.

Cruz de Piedra: localidad de Tres Esquinas, Pescara y Callejón Sánchez. A las 10.

Russell: barrio Scala, plaza ubicada en Bolívar y Luis Pasteur, a 100 metros de la Escuela N.º 1-089 La Superiora. A las 10.30.

Coquimbito: barrio Amupe II, Paraná y Saavedra. A las 12.

San Martín

Chapanay: plaza Martina de Chapanay. A las 14.

El Ñango: barrio Patria, manzana B, casa 2. A las 15.30.

Las Heras

El Zapallar: barrio Democracia, calle 2 y Democracia 5. A las 9.30.

El Plumerillo: CEDRyS N.º 16, Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.

El Plumerillo: CIC El Plumerillo, Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

San Rafael

El Cerrito: plaza. A las 9.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud N.º 153 Dr. Sergio M. Jara, Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria, Villanueva y Delgado. A las 11.

Ciudad: Escuela N.º 4-107 Ejército Argentino, 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 21

Guaymallén

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz, Carril Nacional 10065. A las 9.

Jesús Nazareno: barrio Castro, 9 de Julio y Castro. A las 11.

Jesús Nazareno: barrio Favaro, Biblioteca Popular, Carrizal y Cacheuta 1689. A las 12.30.

Godoy Cruz

Tortugas: barrio Chile, Polideportivo, Azul y Cabo San Antonio. A las 9.

Tortugas: barrio La Gloria, Centro de Jubilados El Trébol. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos, Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: barrio Tres Estrellas, Jardín Estrellitas, Mariano Moreno y Barcala. A las 12.

Tortugas: Polideportivo Filippini, Rocca y Zizzias. A las 13.

Santa Rosa

Villa Cabecera: frente a la parroquia Santa Rosa de Lima. A las 15.

Villa Cabecera: barrio La Mano de Dios, calle Cementerio. A las 15.30.

Villa Cabecera: La Costa, frente al barrio Los Gringos. A las 16.

12 de Octubre: barrio Don Humberto, junto a la cancha de Viña Fundación, kilómetro 1007. A las 16.30.

12 de Octubre: plaza Juan Pablo II. A las 17.

Luján de Cuyo

Ugarteche: Ruta Provincial N.º 15 y calle Pública N.º 10, kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial N.º 16, kilómetro 1, Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje La Nora, Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela N.º 1-084 Deoclesio García. A las 10.15.

Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena, barrio Santa María. A las 11.

General Alvear

Ciudad: Unión Vecinal Isla, Gorostiague y Segundo Arias. A las 9.

Junín

Rodríguez Peña: SUM. A las 10.

Rodríguez Peña: localidad de El Topón, CIC. A las 11.

Tupungato

Villa Bastías: barrio 6 de Septiembre. A las 10.

Villa Bastías: Lotes Moyano, plaza. A las 11.

La Paz

Boggero: Independencia y Mitre. A las 10.30.

Villa Antigua: plaza Mitre. A las 11.30.

Las Chacritas: Zeballos. A las 12.

Miércoles 22

Maipú

Rodeo del Medio: barrio Caminos del Sol, intersección de calles internas del barrio, a 100 metros de Víctor Hugo. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Escuela N.º 1-396 Cloromiro Giménez, Los Álamos s/n. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30.

Fray Luis Beltrán: espacio verde frente al Hospital Metraux, Lateral Norte del Acceso Este. A las 12.30.

Capital

Sección Once: barrio La Favorita, frente al Jardín Primeros Pasos, Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita, Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita, barrio El Triángulo, Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita, barrio René Favaloro, manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio La Favorita, CAM. A las 12.15.

Sección Siete: barrio Soberanía, Centro Integrador N.º 2. A las 13.

Sección Siete: barrio San Martín, Comisaría N.º 33. A las 13.30.

Rivadavia

Reducción de Abajo: barrio Cooperativa. A las 10.

Reducción de Abajo: barrio Almafuerte, ingreso al barrio. A las 10.15.

Reducción de Arriba: plaza de Los Burros. A las 10.30.

Luján de Cuyo

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas, frente al destacamento policial Subcomisaría Lorenz, espacio verde. A las 9.30.

Carrodilla: barrio XUMEC, manzana 9, casa 2, Tannat 475, entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: barrio 26 de Agosto, Iglesia Evangélica Centro Familiar Cristiano, Chile 2182. A las 11.

San Martín

Tres Porteñas: barrio Santa Rita II, calle Bayo. A las 9.

Tres Porteñas: CIC. A las 10.30.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: barrio Sismo 28, CIC. A las 11.

Guaymallén

Los Corralitos: barrio Leonangeli, Delegación Los Corralitos, Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 9.30.

El Sauce: barrio Brisas del Sauce, manzana P, casa 2. A las 11.30.

El Sauce: Callejón Vargas 6001. A las 13.

San Rafael

Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal, Escuela N.º 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 9.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Las Heras

El Algarrobal: barrio San Lorenzo, Algarrobal Abajo. A las 9.30.

El Algarrobal: Fundación Vínculos, Lavalle s/n. A las 10.30.

El Algarrobal: Gimnasio N.º 5, Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores: barrio San Cayetano, plaza, La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: barrio 26 de Enero, Belgrano s/n. A las 11.

Ciudad: Área Departamental de Salud, Larralde 541. A las 12.

Jueves 23

Guaymallén

Jesús Nazareno: barrio Chavanne, 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.

San Francisco del Monte: plaza del barrio 25 de Septiembre, Dolores Prats y Miguel Azcuénaga. A las 11.

Dorrego: sede de la Asociación ASLE, San Juan de Dios 788. A las 12.30.

Dorrego: plazoleta Sarmiento, Cipolletti y Dorrego. A las 13.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque, bulevar San Vicente y Rioja. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur, Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris, barrio Campo Pappa, Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa Marini: Jardín Jarillitas, barrio Los Barrancos I, Cuba y República Dominicana. A las 12.

Villa Marini: Jardín Puentecitos, barrio Los Cerros, Encón y Mesopotamia. A las 13.

Maipú

Chachingo: barrio Las Campanas, entrada al barrio. A las 9.30.

Chachingo: Escuela N.º 1-328 José Álvarez, Ruta Provincial N.º 12, kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: barrio 7 Casas, entrada al barrio, sobre Belgrano y Ruta Provincial N.º 60. A las 11.15.

Las Heras–Alta Montaña

Uspallata: Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas: Centro de Salud. A las 11.30.

Punta de Vacas: Centro de Salud/Comisaría. A las 12.

Puente del Inca: playa de estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: barrio Colonia Caballero, Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima, frente al cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Luján de Cuyo

Perdriel: barrio Las Palmeras, playón del espacio verde. A las 9.30.

Perdriel: barrio Nueva Vida, bulevar. A las 10.15.

Perdriel: barrio Jardines de Brandsen. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: barrio Rivadavia. A las 9.30.

La Libertad: plaza 17 de Agosto. A las 10.30.

Tupungato

La Arboleda: playón. A las 10.

La Arboleda: barrio El Progreso. A las 11.

Lavalle

El Vergel: barrio Nuevo Vergel, ingreso. A las 10.

Las Violetas: barrio Las Violetas II, predio del Centro de Salud. A las 10.30.

La Pega: barrio Cooperativa La Pega. A las 11.30.

El Chilcal: barrio Cooperativa El Chilcal. A las 12.

San Rafael

Las Paredes: paraje El Usillal, Escuela N.º 1-266 Josefa Correas. A las 9.

Viernes 24

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: CIC El Algarrobal, Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.

El Borbollón: CEDRyS N.º 12, Ruta N.º 23 y Paso Hondo. A las 10.30.

El Borbollón: Centro de Salud N.º 21, San Ramón s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Recorrido 1

Medrano: Tanque de Agua. A las 9.

Andrade: playón deportivo. A las 10.30.

Los Árboles: plaza Vicente Lombardo. A las 11.30.

Recorrido 2

El Mirador: localidad de Las Yeguitas, Escuela N.º 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador: plaza de El Mirador. A las 9.30.

El Mirador: barrio Lomas del Mirador, ingreso al barrio. A las 10.

La Central: Club La Central. A las 10.30.

El Mirador: barrio Bermejo, plaza. A las 11.

El Mirador: plaza Albarracín. A las 11.45.

General Alvear

Alvear Oeste: Estación del Ferrocarril. A las 9.

San Martín

El Divisadero: calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 10.30.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: barrio La Favorita, frente al Jardín Primeros Pasos, Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: barrio La Favorita, Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: barrio La Favorita, barrio El Triángulo, Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: barrio La Favorita, barrio 31 de Mayo, Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once: barrio La Favorita, barrio René Favaloro, manzana 9, casa 7. A las 11.40.

Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2

Sección Ocho: barrio Flores Oeste, entre Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sección Ocho: barrio Soberanía, CIC N.º 2. A las 10.

Sección Siete: barrio San Martín, Comisaría N.º 33. A las 11.

Sección Cuatro: Club Sarmiento, esquina de Santa Fe y Videla Castillo, Cuarta Sección. A las 12.

Malargüe

Paraje rural Bardas Blancas. A las 9.30.

San Rafael

Las Paredes: paraje El Toledano, merendero. A las 9.

Maipú

Rodeo del Medio: barrio Dominio I, ingreso por calle Buenos Aires. A las 9.30.

Colonia Bombal: barrio Obreros Rurales, manzana A, lote 16, espacio verde. A las 10.

Rodeo del Medio: El Pedregal, Unión Vecinal Nicolás Serpa, calle Nicolás Serpa, a 200 metros de la Ruta 20. A las 11.30.

Colonia Bombal: calle Saavedra, espacio verde. A las 12.30.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud N.º 91, Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista, Los Ceibos 1050. A las 11.

Ciudad: Escuela N.º 1-426 José Hernández, Juan B. Justo y Alem. A las 12.30.

Sábado 25

Tunuyán

Vista Flores: 9 de Julio y Los Cerezos, loteo Morón. A las 9.30.

Colonia Las Rosas: Escuela Secundaria, 5 de Diciembre s/n. A las 11.

Puente del Río: barrio Bordelongue, Los Piquillines y Los Algarrobos. A las 12.

Las Heras