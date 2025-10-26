Gabriel Sottile confiado comparó la elección con la victoria de la Lepra a River

El candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata emitió su voto en Mendoza y celebró el nuevo sistema electoral, al que calificó como “sencillo y transparente”, mientras destacó la participación de la juventud y el rol del Partido Libertario en el proceso político.

El primer candidato a diputado nacional del Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto esta mañana acompañado por la dirigente Mercedes Llano, y expresó su satisfacción por la jornada electoral y el funcionamiento del nuevo sistema de votación.

“Estamos muy contentos, el sistema es realmente buenísimo. Es muy valorable que el presidente lo haya impulsado siendo oficialismo. Es muy, muy sencillo”, señaló Sottile tras sufragar. El dirigente libertario destacó la organización de la elección y anticipó que será “un día muy tranquilo para todos los frentes, porque ambos sistemas son realmente muy buenos”.

Consultado sobre sus expectativas, el candidato se mostró optimista aunque cuidadoso: “Tengo muchas expectativas, no quiero violar la veda, pero creo que hoy se va a dar otro milagro como el de la Lepra el viernes”. Entre risas, contó además que llegó al establecimiento con una bolsa llena de medialunas, tortitas y sanguchitos para compartir con su equipo.

Sottile comentó que su jornada continuará abocado a la coordinación de la logística electoral: “Estoy ocupándome de la logística, porque casi ya tenemos cubiertas todas las escuelas de la provincia. Va a ser un día tranquilo”, aseguró.

En cuanto al proceso político que encabeza, recordó sus comienzos: “En 2021 me tocó ser candidato a concejal y hoy me toca liderar. Este proceso lo iniciamos en 2023 con muchísima responsabilidad y gratitud, tanto al Partido Demócrata como al Partido Libertario. Creo que es el tiempo de la juventud, el tiempo de dejar de quejarnos en redes sociales y empezar a involucrarnos en la vida política partidaria”.

Al ser consultado por posibles irregularidades, fue tajante: “Cero. Todo ha sido súper ordenado y prolijo. Lo preveíamos porque veníamos haciendo un seguimiento previo a la elección”.

Por su parte, Mercedes Llano, quien acompañó a Sottile en el momento de la votación, destacó el valor simbólico de la jornada: “Se percibe una brisa de renovación en Mendoza. Renovamos el compromiso, especialmente en el plano moral, y celebramos un nuevo sistema que consolida la democracia y abre un capítulo de ideas renovadas”.

Respecto a la boleta única de papel, Llano señaló: “Es un sistema novedoso en el plano nacional. Javier Milei fue un presidente que se animó a introducir un cambio que respondía a los intereses de la vieja política. Este sistema no solo abarata costos, sino que garantiza la visibilidad de los candidatos y la competencia electoral, incluyendo a las fuerzas minoritarias”.