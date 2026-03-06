Fuertes tormentas este sábado: ¿se suspende el Acto Central de la Vendimia?

La inestabilidad prevista para la noche del sábado genera incertidumbre sobre el desarrollo del Acto Central de la Vendimia 2026. Especialistas advierten sobre lluvias intensas que podrían obligar a evaluar una eventual suspensión o reprogramación por razones de seguridad. El Gobierno tomará una decisión en las próximas horas.

Una Alerta Amarilla por tormentas para este sábado genera preocupación en las autoridades de la provincia por la Fiesta Central de la Vendimia 2026 que se realizará este sábado por la noche en el teatro griego Frank Romero Day. El Servicio Meteorológico anunció que puede llover firme y en estos momentos las autoridades del Gobierno monitorean la situación meteorológica y en las próximas horas se definirá la realización del evento

El meteorólogo Fernando Jara advirtió que las precipitaciones podrían ser importantes durante la noche y no descartó que la organización deba evaluar posibles cambios en el evento.

Según explicó el especialista, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la tarde del sábado y se espera que la lluvia se intensifique en las horas clave de la celebración.

“A partir de las 18 la inestabilidad se va a acrecentar. Vamos a tener lluvia que empieza a esa hora y hasta las 22 o 23 se intensifica”, señaló Jara al analizar los últimos modelos meteorológicos.

Lluvias intensas en pocas horas

El pronóstico indica que podrían registrarse precipitaciones importantes concentradas en poco tiempo. Jara explicó que uno de los modelos numéricos marca alrededor de 14 milímetros de lluvia en pocas horas, un volumen significativo para el momento en que se desarrollaría la fiesta en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Además, recordó que algunos reportes hablan de hasta 30 milímetros acumulados en el día, lo que podría dejar el terreno mojado y complicar el desarrollo del espectáculo.

“El problema no es solo la lluvia durante la fiesta, sino que el suelo ya puede estar mojado cuando llegue la gente”, explicó.

Preocupación por la seguridad y los accesos

El meteorólogo remarcó que la decisión final dependerá de las autoridades y de los protocolos de seguridad, pero planteó que existen factores que deben evaluarse con cautela.

Entre ellos mencionó los accesos al teatro griego, la gran cantidad de público que asiste y la salida masiva de personas al finalizar el espectáculo.

“A mí me preocupa mucho la gente que va al cerro el día sábado”, indicó Jara, en referencia al movimiento de miles de asistentes que suben al cerro frente al teatro para presenciar la fiesta.

También advirtió que las lluvias pueden generar crecidas en acequias, barro o deslaves en algunos sectores del cerro, lo que podría complicar el ingreso y la salida del público.

Granizo y tormentas hacia el Este

Respecto a otros fenómenos, el especialista señaló que la probabilidad de granizo es mayor hacia el Este y el sudeste de Mendoza, mientras que en el Gran Mendoza el principal fenómeno sería la lluvia.

Las tormentas más intensas podrían concentrarse en esa zona de la provincia, aunque la inestabilidad afectaría a gran parte del territorio.

¿Cómo sucederá la tormenta de este sábado?

El sábado amanecerá nublado en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, con probabilidades de lluvias débiles y lloviznas desde las primeras horas del día.

Durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad desde las 16, con formación de tormentas en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Con el correr de las horas, las condiciones podrían intensificarse.

El pronóstico indica que entre las 20 y las 21 se registraría un incremento notable de las precipitaciones, especialmente en sectores del Gran Mendoza, incluyendo Luján, Potrerillos, Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, además del norte del Valle de Uco.

Las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas, desplazamiento lento y posibilidad de caída de granizo, avanzando luego hacia la zona Este y el Sur provincial.

Vientos y temperaturas

Durante la jornada se prevé circulación de viento del norte entre las 11 y las 21, afectando principalmente la zona Este.

Por la noche, entre las 22 y las 2 o 3 de la madrugada del domingo, podría registrarse viento leve del oeste hacia el este, producto de la fuerte convección prevista en la región.

En cuanto a las temperaturas, se espera:

Mínima de 15 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Mínima de 17 °C en el resto de la provincia

Máxima promedio de 26 °C

En Alta Montaña, el cielo estará despejado por la mañana, aunque desde las 16 se prevén precipitaciones moderadas en sectores norte y central.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

Para el domingo 8 de marzo, el pronóstico indica que el día comenzará nublado en gran parte de la provincia, con persistencia de algunas precipitaciones durante la mañana en la zona Este y el este del Sur provincial, especialmente en General Alvear, como remanente de las tormentas del sábado.

En el Gran Mendoza y el Valle de Uco el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía. Durante la tarde podrían desarrollarse lluvias débiles y aisladas desde las 15.

Las condiciones mejorarían desde las 18 en adelante, con disminución de la nubosidad y cese gradual de las precipitaciones.