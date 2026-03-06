La Alerta Amarilla por tormentas que amenaza la Vendimia de este sábado

La provincia está bajo alerta amarilla por tormentas con posibilidad de granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento, justo en la jornada en la que se realizará el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Mendoza ya tiene todo listo para vivir la Vendimia 2026 pero hay una alarma que preocupa, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo, jornada en la que se realizará el esperado Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en el teatro griego Frank Romero Day. El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad que podrían afectar principalmente al Gran Mendoza durante la noche.

Según el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

El sábado amanecerá nublado en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, con probabilidades de lluvias débiles y lloviznas desde las primeras horas del día.

Durante la tarde se espera un aumento de la inestabilidad desde las 16, con formación de tormentas en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Con el correr de las horas, las condiciones podrían intensificarse.

El pronóstico indica que entre las 20 y las 21 se registraría un incremento notable de las precipitaciones, especialmente en sectores del Gran Mendoza, incluyendo Luján, Potrerillos, Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, además del norte del Valle de Uco.

Las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas, desplazamiento lento y posibilidad de caída de granizo, avanzando luego hacia la zona Este y el Sur provincial.

Vientos y temperaturas

Durante la jornada se prevé circulación de viento del norte entre las 11 y las 21, afectando principalmente la zona Este.

Por la noche, entre las 22 y las 2 o 3 de la madrugada del domingo, podría registrarse viento leve del oeste hacia el este, producto de la fuerte convección prevista en la región.

En cuanto a las temperaturas, se espera:

Mínima de 15 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco

Mínima de 17 °C en el resto de la provincia

Máxima promedio de 26 °C

En Alta Montaña, el cielo estará despejado por la mañana, aunque desde las 16 se prevén precipitaciones moderadas en sectores norte y central.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

Para el domingo 8 de marzo, el pronóstico indica que el día comenzará nublado en gran parte de la provincia, con persistencia de algunas precipitaciones durante la mañana en la zona Este y el este del Sur provincial, especialmente en General Alvear, como remanente de las tormentas del sábado.

En el Gran Mendoza y el Valle de Uco el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía. Durante la tarde podrían desarrollarse lluvias débiles y aisladas desde las 15.

Las condiciones mejorarían desde las 18 en adelante, con disminución de la nubosidad y cese gradual de las precipitaciones.