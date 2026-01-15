Fuerte tormenta de granizo en el Valle de Uco: qué dice el pronóstico para el resto de Mendoza

Una intensa tormenta de granizo sorprendió a vecinos y turistas en el Valle de Uco, con daños en zonas urbanas y fincas productivas. Defensa Civil confirmó caída de piedra de gran tamaño y advirtió que continúan las alertas meteorológicas en distintos puntos de Mendoza.

Una fuerte tormenta con caída de granizo afectó durante la tarde del jueves a distintas localidades del Valle de Uco, especialmente en Tupungato y Tunuyán, donde el fenómeno se desató pasadas las 18 y dejó imágenes impactantes de calles cubiertas de piedra y daños materiales.

Según informó Defensa Civil, las primeras alertas meteorológicas comenzaron a recibirse alrededor de las 18, cuando se detectó el avance de nubes con lluvias intensas, viento y granizo. La zona más castigada fue el centro de Tupungato, incluyendo sectores como La Arboleda y Villa Bastías, donde el granizo alcanzó un tamaño considerable, “casi como piedra”, de acuerdo al relevamiento oficial.

Desde el organismo explicaron que la precipitación se extendió entre 10 y 15 minutos, tiempo suficiente para generar complicaciones: calles cubiertas de granizo, árboles y postes afectados, además de viviendas con filtraciones de agua. Equipos municipales y áreas de Desarrollo Humano trabajaron en la asistencia a las familias damnificadas.

Uno de los puntos de mayor preocupación está vinculado al impacto en la producción agrícola. Defensa Civil confirmó daños en viñedos y frutales, con especial afectación en plantaciones de durazno, un cultivo especialmente sensible a este tipo de eventos climáticos.

El temporal se produjo a pocas semanas de la cosecha de la vid, lo que genera incertidumbre entre los productores de la región. En las próximas horas se realizará un relevamiento detallado para determinar el alcance total de las pérdidas en fincas cercanas a zonas urbanas.

Además del Valle de Uco, se registraron lluvias y granizo en La Sidrera de Tunuyán, El Carrizal, el este de Ugarteche, Gualtallary, Campo Los Andes, Calise, Capiz, el centro de Tunuyán, Agrelo, La Carrera, el centro de Luján de Cuyo, Dique Benegas, Los Árboles, Estancia Lucila, Lorine Bombal y el oeste de Altamira.

Qué dice el pronóstico para el resto de Mendoza

De acuerdo al reporte de Contingencias Climáticas, para este viernes se espera una jornada calurosa, con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y cielo poco nuboso en cordillera. La temperatura máxima será de 35°C y la mínima de 19°C.

El sábado continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, mientras que el domingo se anticipa un día caluroso y algo nublado, con vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera.