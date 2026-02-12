Fuerte temblor en Mendoza

La primera información señala que el epicentro fue en Chile y fue un sismo de gran magnitudo de 6,2 en escala Richter.

Un fuerte temblor se sintió en Mendoza. Hasta el momento, la información señala que fue a las 10.34 en Chile y sería de 6,2 en la escala Richter.

Según los medios chilenos, el movimiento se sintió a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y a 15 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge en la región de Coquimbo.

Los vecinos le aclararon a los medios que tuvo una duración cercana a los 50 segundos y que fue precedido por un fuerte ruido.

Según Bíobío Chile no se registraron alertas ni interrupción a los servicios básicos debido a este sismo, sin embargo debido a su fuerte magnitud fue percibido en otras ciudades como Atacama y Ñuble, así como también en Mendoza.

En nuestra provincia se sintió con mucha fuerza y sobre todo larga duración. Las personas que viven o trabajan pisos altos de los edificios fueron las más afectadas.

Muchos mendocinos se enteraron por una notificación que llegó a celulares Android.

Varios edificios evacuados

Por la magnitud del temblor, fueron evacuados varios edificios en Mendoza. Uno de ellos fue la Municipalidad de Ciudad.

En la Universidad Nacional de Cuyo también se evacuó a los estudiantes y profesores del lugar.

Las recomendaciones a tener en cuenta en un sismo

Esto es lo que tenés que tener en cuenta durante un sismo:

Durante el sismo

Tener calma y proceder de acuerdo con lo establecido en el plan de emergencia.

No permanecer en lugares donde existan objetos cuya caída pueda provocar accidentes.

No salir a balcones bajo ninguna circunstancia.

No usar ascensores.

Si se encuentra en un local con aglomeración de personas (autoservicios, templos, cines, etc.), permanecer en el lugar y aplicar las medidas de protección. No acudir inmediatamente a la salida.

Ser solidario con los semejantes frente a la emergencia.

Después del temblor