Fuerte sismo en La Rioja se sintió en Mendoza, San Juan y Córdoba: ¿lo sentiste?

Un sismo registrado este viernes en el sur de La Rioja se percibió con fuerza en varias provincias del centro y oeste argentino. El movimiento ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad y no se reportaron daños ni víctimas.

Un temblor de 4.8 grados en la escala de Richter se registró este viernes en la provincia de La Rioja y generó alarma en distintas regiones del país. El sismo se produjo a las 17.42, muy cerca del límite con San Juan y, debido a su escasa profundidad, fue percibido en sectores de Mendoza, San Juan y Córdoba.

De acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro estuvo localizado en el departamento de General Juan Facundo Quiroga, a unos 122 kilómetros al suroeste de la capital riojana, y ocurrió a apenas 10 kilómetros de profundidad. Esta característica hizo que el sismo se sintiera con fuerza en zonas del llano.

A pesar de la magnitud, hasta el momento no se registraron daños materiales ni víctimas en las provincias afectadas.

Cómo armar una mochila de emergencia para un sismo

Ante este tipo de episodios, especialistas en seguridad recuerdan la importancia de contar con un Plan de Acción Familiar y tener lista una Mochila de Emergencia, que permita afrontar las primeras horas posteriores a un desastre natural.

Los elementos indispensables son: