Videos: Fuerte lluvia y granizo en Mendoza ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana?

Las fuertes lluvias y la caída de granizo volvieron a marcar la agenda en Mendoza durante la tarde de este viernes. Pasadas las 15, distintos sectores del Gran Mendoza comenzaron a verse afectados por tormentas de variada intensidad, en el marco de una doble alerta amarilla y naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo nacional, las tormentas se desarrollaron principalmente durante la tarde y podrían extenderse hasta la noche, con fenómenos localmente fuertes, acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y posible caída de granizo.

Desde Defensa Civil confirmaron que se registró granizo en Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú, mientras que en la Ciudad de Mendoza se reportaron lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, que complicaron la circulación en varios puntos.

“El fenómeno puede dejar valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de forma puntual”, advirtió el SMN en su último parte oficial.

La situación es aún más delicada en el sur de Mendoza, donde rige una alerta naranja para los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En esas zonas se esperan lluvias intensas, con acumulados que podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, superables en forma localizada, además de granizo y ráfagas fuertes.

Cómo se desplazó la tormenta por el Gran Mendoza

Minutos antes de las 15, una formación nubosa avanzó desde el sur y cubrió por completo el cielo en la Ciudad de Mendoza, con truenos, viento y un marcado descenso de la visibilidad. Luego, el frente de tormenta se desplazó hacia Godoy Cruz y Maipú, donde se intensificaron las lluvias.

De acuerdo a información oficial, en Luján de Cuyo se registraron lluvias intensas y granizo en Ugarteche, con afectación sobre la Ruta Nacional 40 y sectores del centro departamental. También hubo reportes de granizo en la zona del embalse El Carrizal.

Al sur de Potrerillos y al norte de Los Cerrillos, las precipitaciones impactaron en Anchoris y en la ruta de Los Cerrillos, generando complicaciones momentáneas en la circulación.

También se reportaron fuertes precipitaciones en el Valle de Uco.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, pidió extremar las precauciones al conducir y difundió una serie de recomendaciones clave: