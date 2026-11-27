Una moto y un Renault Clio chocaron en la intersección de calles Godoy Cruz y López de Gomara. La motociclista sufrió politraumatismos moderados en una pierna y fue trasladada al Hospital del Carmen.

Un accidente vial ocurrido este viernes al mediodía en Guaymallén dejó como saldo a una motociclista lesionada. El siniestro se produjo en la intersección de calles Godoy Cruz y López de Gomara.

Según la información policial, el hecho ocurrió a las 12.10, cuando un Renault Clio circulaba por López de Gomara de norte a sur. Al llegar a calle Godoy Cruz, el vehículo colisionó con una motocicleta Bajaj Rouser 125 que se desplazaba de oeste a este.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto, sufrió politraumatismos moderados en un miembro inferior.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer y la trasladó al Hospital del Carmen para recibir atención médica.

En tanto, la conductora del Renault Clio, una mujer de 51 años, no presentó lesiones.

Ambas conductoras fueron sometidas a los dosajes de alcohol, que arrojaron resultado negativo: 0,00 gramos por litro de sangre.

En el lugar trabajaron personal de Accidentología de Guaymallén y efectivos de la Policía Vial.