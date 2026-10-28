“Una excelente persona”: conmoción en La Paz por la muerte de los familiares del penitenciario que fue tomado de rehén

El departamento amaneció sumido en la tristeza tras la muerte de Ana Estrada, madre del agente Mauro Sugasti, y Alejandra Flores, su tía. Ambas fallecieron en un accidente vial cuando viajaban para acompañar a la familia en medio de la toma de rehén que mantuvo en vilo a la cárcel de Boulogne Sur Mer durante siete horas.

La conmoción y la tristeza atraviesan a La Paz tras la trágica muerte de Ana Estrada, de 54 años, y Alejandra Flores, de 52, madre y tía, respectivamente, del penitenciario Mauro Zugasti, quien permaneció siete horas como rehén de dos presos en la cárcel de Boulogne Sur Mer, en Mendoza.

El departamento del Este mendocino amaneció con poco movimiento y un clima de profundo dolor. En las inmediaciones de la plaza 9 de Julio, frente a la Municipalidad, los vecinos comenzaron la jornada con incredulidad por el desenlace de una situación que inicialmente parecía ajena a la tragedia vial que terminó con la vida de las dos mujeres.

Alejandra Flores trabajaba en la Municipalidad de La Paz y era una persona conocida en el lugar. Quienes compartieron horas de trabajo con ella la recuerdan como una mujer alegre, simpática y siempre dispuesta a sacarles una sonrisa a sus compañeros.

“Fue una excelente persona”, expresó Nicolás, un vecino que trabajó con ella y que se mostró profundamente afectado por la noticia.

Según contó, Flores se destacaba por su buen humor y por mantener una relación cordial con quienes la rodeaban. “Siempre andaba riéndose, nunca andaba de mal humor”, recordó durante un testimonio televisivo.

El hombre también manifestó su pesar por la situación que atraviesa la familia y anticipó que muchas personas se acercarían para acompañar a los seres queridos de las víctimas.

La desesperación de una familia en medio de la toma de rehén

Con el correr de las horas se conocieron detalles que permiten reconstruir el contexto en el que se produjo el accidente. Durante la toma de rehén en Boulogne Sur Mer, los presos habrían utilizado el teléfono del propio Zugasti para comunicarse con sus familiares y exigirles dinero a cambio de su liberación.

En ese contexto de desesperación, la familia necesitaba trasladarse para seguir de cerca lo que ocurría con el penitenciario. Como las mujeres no tenían movilidad, solicitaron ayuda en la Municipalidad de La Paz, desde donde se dispuso una camioneta para facilitar el viaje.

Sin embargo, el traslado terminó de la peor manera.

Cerca de las 4.10 de la madrugada, en San Martín, el vehículo en el que viajaban sufrió un accidente. De acuerdo con la información difundida, en ese momento se registraban fuertes lluvias y caída de granizo, condiciones que habrían complicado la circulación.

La camioneta perdió el control y chocó contra un árbol. Como consecuencia del impacto, Ana Estrada y Alejandra Flores fallecieron.

Un pueblo que busca acompañar a la familia

La noticia golpeó especialmente a La Paz, donde Flores era conocida por su trabajo en el municipio y sus vínculos cotidianos con otros vecinos.

La tragedia también sumó un capítulo devastador para Zugasti, quien primero atravesó las horas de tensión durante la toma de rehén y luego debió afrontar la muerte de su madre y su tía.

Mientras la investigación busca establecer las circunstancias del siniestro vial, en el departamento del Este predomina el dolor por la pérdida de dos mujeres que viajaban en medio de una situación de extrema angustia familiar.

Los testimonios recogidos durante la mañana reflejaron la sorpresa de los vecinos ante una tragedia que enlazó dos hechos dramáticos: la toma de rehén en la cárcel de Boulogne Sur Mer y el accidente que terminó con la vida de dos familiares del penitenciario.