“Fue un acto de amor”: una mujer donó la pieza del implante que un niño necesitaba para poder escuchar

Tras días de búsqueda, la familia de Thiago logró recuperar la pieza clave de su implante. Una mujer que vio el caso y decidió ayudar.

Thiago, un niño con hipoacusia que había perdido una bobina fundamental de su implante coclear, volvió a escuchar gracias a la ayuda de una mujer de Guaymallén.

La pieza se había extraviado el lunes por la tarde en el centro de Mendoza. Se trata de un componente externo, pequeño y con imán, indispensable para que el implante funcione correctamente. Sin esa bobina, el dispositivo no recibe sonido y el niño queda sin audición.

Durante varios días, la familia difundió el caso en medios y redes sociales, con la esperanza de que alguien lo encontrara.

Alejandra, madre de un niño que también utiliza implante coclear, vio la noticia y notó algo familiar. “Mi hijo es usuario de implante bilateral. El año pasado se le rompió una parte, pero nos había quedado la bobina y el cable, que es justo lo que necesitaba Thiago”, contó.

No todas las piezas son compatibles entre sí, por lo que antes de avanzar se contactó con la familia. Tras una videollamada en la que compararon los dispositivos, confirmaron que se trataba del mismo modelo. Días después, se encontraron y concretaron la entrega. “Me sentí muy identificada. Sé lo importante que es. Cuando le di la pieza y me agradeció con un abrazo, fue muy emocionante”, relató Alejandra.

Desde la familia destacaron no solo el gesto, sino también el impacto que tuvo la difusión del caso. “La sociedad respondió muy bien a través de los medios. Fue un acto hermoso”, señaló el abuelo de Thiago.

También remarcó que, de no haber sido por esta ayuda, el proceso para conseguir el repuesto podía demorar meses. “No sabés cuánto puede tardar hacer los trámites por organismos oficiales. Esto le acortó muchísimo los tiempos, fue un acto de amor”, explicó.

Tras la entrega, Thiago volvió a utilizar su implante con normalidad. “Lo probaron, le hicieron los estudios y funcionó excelente”, aseguró.

La emoción también se hizo sentir en su mamá, Dayana, quien no pudo contener las lágrimas. “Es muy emocionante. Thiago fue a la escuela y ahora puede escuchar. No tengo palabras, muchas gracias”, expresó.