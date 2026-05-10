Frío y buen tiempo: así estará el clima en Mendoza este domingo para disfrutar la Maratón Otoño por la Vida

La jornada comenzará con temperaturas muy bajas en toda la provincia, aunque el pronóstico anticipa una tarde agradable y cielo despejado.

Este domingo 10 de mayo, Mendoza vivirá una mañana marcada por el frío con temperaturas mínimas muy bajas, en una jornada donde miles de mendocinos participarán de la tradicional Maratón Otoño por la Vida 2026. Según el pronóstico oficial, el tiempo se mantendrá estable y con buenas condiciones durante gran parte del día, ideal para disfrutar del día en familia y participar del sorteo de un auto 0 km.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de apenas 1°C en el Gran Mendoza durante la mañana, aunque irá subiendo la temperatura con el avance de la jornada, mientras que en zonas como Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco los registros podrían descender hasta los -1°C.

Cómo estará el tiempo durante la Maratón Otoño por la Vida

El evento que festejará los 61 años de Canal 9 Televida tendrá condiciones climáticas favorables, aunque el abrigo será indispensable durante las primeras horas de la mañana para disfrutar del recorrido.

La jornada arrancará con cielo despejado, vientos leves del noreste y una sensación térmica muy baja. Sin embargo, con el correr de las horas la temperatura irá en ascenso y la máxima alcanzará entre 16°C y 17°C.

Además, no se esperan precipitaciones ni vientos intensos, tanto en el llano como en la zona de Alta Montaña, donde también se mantendrán condiciones estables y poca nubosidad.

Cómo estará el clima el lunes en Mendoza

Para este lunes 11 de mayo se espera un ascenso de la temperatura con una máxima que rondará entre los 20°C y 21°C, acompañado por cielo despejado y vientos leves del norte.

Las mínimas seguirán siendo bajas durante la madrugada, aunque menos intensas que durante el fin de semana.