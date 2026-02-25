Fotos: un camión impactó contra una vivienda en San Martín y terminó dentro de una habitación

El vehículo se habría quedado sin combustible sobre Ruta 7, el conductor perdió el control y terminó incrustado en un garaje. El impacto arrastró una camioneta estacionada que atravesó la pared de una habitación donde dormía una pareja de adultos mayores.

Un camión protagonizó un impactante siniestro vial en la mañana de este martes en San Martín, cuando perdió el control y terminó incrustado en una casa del barrio El Nevado.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en el lateral norte de la Ruta 7, a la altura del barrio El Nevado M.H., en San Martín. Según la información oficial, el rodado involucrado es un camión marca Scania, conducido por E. A., de 27 años, quien iba acompañado por M. A., de 39.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba por Ruta 7 en dirección este-oeste y, tras pasar el puente de Carril Montecaseros, se habría quedado sin combustible, comenzando a detener su marcha. En esas circunstancias, el conductor perdió el dominio del camión y terminó colisionando contra el garaje de una vivienda.

Como consecuencia del fuerte impacto, el camión embistió además una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada en el exterior del garaje. El utilitario fue desplazado por la fuerza del choque y continuó su trayectoria hasta impactar contra la pared de una habitación, ingresando al interior del inmueble.

En ese dormitorio se encontraban durmiendo un hombre de 63 años y una mujer de 62, quienes quedaron en medio de la violenta secuencia.

En el lugar trabajó personal policial para realizar las actuaciones correspondientes y determinar con precisión la mecánica del hecho.