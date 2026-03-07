Fotos: todo el color y la alegría del Carrusel 2026

El tradicional desfile vendimial cerró una jornada especial en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, marcada por cambios en el cronograma debido a la alerta por tormentas y por momentos emotivos, como el encuentro de las reinas con sus familias y la participación de Pepe Cibrián Campoy en la transmisión televisiva.

El Carrusel de la Vendimia 2026 tuvo su paso este sábado en una jornada particular dentro de la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La edición de este año estuvo marcada por un contexto atípico: debido a la alerta meteorológica por fuertes tormentas prevista para la tarde, el Acto Central originalmente programado para el sábado fue trasladado al domingo, lo que generó una agenda distinta y extendió el desarrollo de algunas actividades tradicionales.

Como cada año, el desfile comenzó con uno de los momentos más emblemáticos para los mendocinos: el paso de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, que abrió el recorrido acompañada por aplausos del público.

Detrás llegaron las asociaciones gauchas, que aportaron el color tradicional con caballos, banderas y vestimenta típica, reforzando el vínculo de la fiesta con las raíces rurales de la provincia.

Luego fue el turno de las reinas salientes, quienes recorrieron las calles en sus carros despidiéndose del público tras un año de mandato. A continuación desfilaron los carros de las candidatas de cada uno de los 18 departamentos de Mendoza, que saludaron a los espectadores mientras presentaban las propuestas y la identidad cultural de sus municipios.

Uno de los momentos más emotivos del Carrusel se vivió en el palco de Canal 9 Televida, donde se realizó la transmisión especial del evento. Allí, cada soberana tuvo la oportunidad de conversar en vivo con sus familiares, en un espacio que combinó emoción, recuerdos y expectativas de cara a la elección de la nueva reina nacional.

La cobertura televisiva también tuvo un condimento especial este año con la participación del reconocido director teatral Pepe Cibrián Campoy, quien formó parte de la transmisión de Canal 9 Televida y aportó su mirada artística sobre la celebración.

De esta manera, el Carrusel 2026 cerró una de las jornadas centrales de la semana vendimial, en una edición marcada por cambios en la programación debido al clima, pero que igualmente mantuvo el espíritu festivo y la cercanía entre las reinas, el público y las tradiciones que identifican a Mendoza.

¿Cómo sigue la Vendimia?

De esta manera, la Vendimia continúa mañana domingo a partir de las 18 con la previa del Acto Central. Luego a las 21 será la celebración y después tocará Luciano Pereyra dandole el gran cierre al Acto Central.