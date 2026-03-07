Alerta Naranja para este sábado: puede haber tormentas eléctricas y granizo ¿qué zona es la más afectada y cuándo sería más fuerte?

Luego de que el Gobierno decretará la suspensión del Acto Central de la Vendimia 2026, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado en Mendoza, con posibilidad de lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente hacia la noche.

Luego de que el Gobierno decidiera posponer para el domingo la realización del Acto Central, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas que afectarán a Mendoza durante este sábado, con probabilidad de fenómenos intensos hacia la noche, especialmente en el Gran Mendoza y zonas productivas.

Según el organismo, la alerta amarilla indica que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 60 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos. En este nivel se estiman acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.

En tanto, la alerta naranja advierte por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con mayor riesgo de lluvias intensas en poco tiempo. También podrían registrarse granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En estos casos, se prevén acumulados de precipitación entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superarse de forma localizada.

Alerta Naranja por tormentas: las zonas más afectadas:

La Alerta Naranja afecta a los departamentos de:

Maipú

Ciudad

Godoy Cruz

Guaymallén

Las Heras

Luján de Cuyo

Tupungato

Tunuyán

San Carlos

San Martín

Junín

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

Lavalle

¿A qué hora se daría el pronóstico?

Las intensas tormentas se registrarían durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

Pronóstico para este sábado

Para este sábado 7 de marzo, el pronóstico indica nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste. Hacia la noche se espera el desarrollo de tormentas que podrían afectar sectores cultivados y la Ciudad de Mendoza, en línea con la alerta vigente.

La temperatura máxima llegará a los 27°C, mientras que la mínima será de 14°C. En la cordillera también se prevén precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Domingo 8 de marzo: cielo parcialmente nublado con lluvias y tormentas , vientos moderados del sector sur y poco cambio de la temperatura . Máxima de 25°C y mínima de 12°C . También se esperan precipitaciones en cordillera.

Lunes 9 de marzo: nubosidad en disminución y ascenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera . Máxima de 27°C y mínima de 11°C .

Martes 10 de marzo: jornada inestable y con nubosidad variable , con temperaturas en aumento. Máxima de 29°C y mínima de 14°C .

Miércoles 11 de marzo: se anticipa un día caluroso e inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. La temperatura máxima alcanzará los 31°C, mientras que la mínima será de 16°C.

Ante la presencia de tormentas fuertes, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente por la posibilidad de ráfagas intensas, caída de granizo y lluvias abundantes en períodos cortos.