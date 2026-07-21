Fotos: se incendió un importante taller de chapería de Las Heras

Un importante operativo de Bomberos y personal policial permitió controlar un incendio que se desató este martes por la mañana en un taller de chapería y pintura y una carpintería ubicados sobre calle 25 de Mayo al 2462, en Las Heras.

El hecho fue reportado alrededor de las 7.50, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el fuego en ambos establecimientos. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 16° constataron que las llamas afectaban los dos galpones, aunque confirmaron que no había personas en el interior.

Para combatir el incendio trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores o propiedades cercanas.

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños parciales en ambos inmuebles. Entre los elementos afectados se encuentran partes de vehículos, una prensa para neumáticos, una lijadora de banda y diversos electrodomésticos.

Los propietarios de los establecimientos son un hombre de 54 y otro de 72 años.

La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó la realización de pericias para establecer cómo se originó el incendio. Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron determinadas.