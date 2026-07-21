Fotos: se incendió un importante taller de chapería de Las Heras
Mendoza
Bomberos y personal policial trabajaron durante la mañana de este martes para controlar un incendio que afectó dos galpones en Las Heras. Las llamas causaron daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.
Un importante operativo de Bomberos y personal policial permitió controlar un incendio que se desató este martes por la mañana en un taller de chapería y pintura y una carpintería ubicados sobre calle 25 de Mayo al 2462, en Las Heras.
El hecho fue reportado alrededor de las 7.50, cuando un llamado a la línea de emergencias alertó sobre el fuego en ambos establecimientos. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 16° constataron que las llamas afectaban los dos galpones, aunque confirmaron que no había personas en el interior.
Para combatir el incendio trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y de Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores o propiedades cercanas.
Como consecuencia del siniestro, se registraron daños parciales en ambos inmuebles. Entre los elementos afectados se encuentran partes de vehículos, una prensa para neumáticos, una lijadora de banda y diversos electrodomésticos.
Los propietarios de los establecimientos son un hombre de 54 y otro de 72 años.
La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó la realización de pericias para establecer cómo se originó el incendio. Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron determinadas.