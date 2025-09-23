Fotos: Los tradicionales kioscos de Maipú ya se instalaron en la plaza departamental ¿hasta cuándo?

Los clásicos kioscos de los secundarios ya se disfrutan en la plaza departamental y este año celebran 40 años de historias que unen a generaciones.

Los clásicos kioscos de Maipú, una de las tradiciones más esperadas del año, ya comenzaron a funcionar en la Plaza 12 de Febrero, ofreciendo color, creatividad y un espíritu festivo que reúne a familias enteras. Como cada edición, las promociones de los colegios secundarios del departamento son las protagonistas: los estudiantes ponen en juego su ingenio, trabajo en equipo y entusiasmo para levantar estructuras originales que se convierten en verdaderos símbolos de identidad juvenil.

La tradición no solo se vive en el armado y en la venta de productos, sino también en la fraternidad que generan. Los maipucinos recorren los stands, comparten recuerdos y ¡por qué no! se comen unas ricas comidas preparadas por los alumnos de las escuelas del departamento.

Apurate, porque los kioscos estarán esta semana, hasta el domingo.

40 años de historias

Este 2025 no es un año más: la Municipalidad de Maipú anunció que se cumplen 40 años de los kioscos tradicionales, motivo por el cual prepara una edición cargada de emoción y nostalgia.

El festejo busca reunir las memorias de generaciones de maipucinos que han sido parte de esta costumbre escolar y comunitaria. Por ello, el municipio invita a los vecinos a participar enviando fotos, anécdotas y recuerdos que formarán parte de un gran álbum colectivo.

“Amores para toda la vida, amistades imborrables y chistes que quedan para siempre vuelven a la memoria de cada maipucino y maipucina cuando se rememoran los kioscos”, señalaron desde el área de Cultura.

Una tradición que une generaciones

Los kioscos han sido escenarios de historias compartidas, de lazos que trascienden el tiempo y de valores transmitidos entre jóvenes y adultos. El armado de los muñecos, característico de la propuesta, refleja semanas de esfuerzo, ideas descartadas y mucha creatividad por parte de las promociones.

En este 40° aniversario, el espíritu será aún más especial: se trata de celebrar no solo la permanencia de una costumbre única en la provincia, sino también de honrar la memoria colectiva de Maipú.