Fotos: los bomberos rescataron a un perro atrapado en un zanjón durante la tormenta en Mendoza

El animal había quedado en medio del cauce por la crecida del agua. El operativo se realizó en calle San Juan, en Ciudad, y demandó alrededor de 20 minutos.

Las intensas lluvias que afectaron al Gran Mendoza este martes también generaron situaciones de riesgo para los animales. En Ciudad, personal del Cuartel Central de Bomberos rescató a un perro que había quedado atrapado en un zanjón debido a la crecida del agua.

El operativo se desarrolló sobre calle San Juan y demandó aproximadamente 20 minutos. Durante ese tiempo, los efectivos trabajaron para llegar hasta el animal y ponerlo a salvo.

El perro estaba asustado, pero en buen estado

Una vez finalizado el rescate, el perro fue entregado a su dueña. Según relataron las personas que presenciaron el operativo, el animal se encontraba en buen estado de salud, aunque estaba asustado por la situación que había atravesado.

Las imágenes del procedimiento muestran el momento en que los bomberos lograron sacar al perro del cauce y devolverlo con su familia.