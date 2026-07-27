Fotos: la increíble cantidad de basura que sacaron de un canal de Godoy Cruz

Botellas, plásticos, telgopor, bolsas de residuos y sedimentos obstruían el sifón del canal Jarillal. Para despejarlo hicieron falta una semana de tareas, una retroexcavadora, una minicargadora y 14 camiones.

Un impactante operativo de limpieza permitió retirar 150.000 kilos de residuos del sifón del canal Jarillal, ubicado en la intersección de Gorriti y Montes de Oca, en Godoy Cruz. La enorme cantidad de basura acumulada, equivalente al peso de unos 100 automóviles, fue cargada en cuatro bateas y 14 camiones.

En el interior del sifón se encontraron botellas, plásticos, telgopor, bolsas de residuos, ramas y sedimentos, elementos que impedían el normal funcionamiento del sistema hídrico.

Las tareas demandaron una semana de trabajo y requirieron el uso de una retroexcavadora y una minicargadora. El operativo fue llevado adelante de manera conjunta por el Departamento General de Irrigación, a través de la Subdelegación de Aguas del Río Mendoza, la Inspección de Cauce Rama Jarillal Unificada y la Municipalidad de Godoy Cruz.

Una limpieza clave durante la corta anual de agua

Estos trabajos se realizan en el marco de la corta anual de agua de la cuenca del río Mendoza, el período en el que se interrumpe el suministro para ejecutar obras, reparaciones y tareas de mantenimiento que no pueden realizarse con el agua circulando.

Cuando el servicio se restablezca, previsto para fines de agosto, los cauces estarán despejados y en condiciones de distribuir el recurso con mayor eficiencia.

Desde Irrigación destacaron que este año la limpieza adquiere una importancia especial, ya que gran parte del agua que ingresará al sistema provendrá de la histórica acumulación de nieve registrada en la cordillera, lo que permitirá contar con una mayor disponibilidad del recurso.

Un llamado a cuidar la red hídrica

Las autoridades remarcaron que los residuos retirados no llegaron al canal por casualidad. Muchas de las botellas, bolsas y plásticos que se arrojan en la vía pública o en las acequias terminan siendo arrastrados hasta los canales, donde generan obstrucciones que afectan el funcionamiento de toda la red.

El sistema de riego de Mendoza abastece a fincas, industrias, plantas potabilizadoras y espacios verdes, por lo que mantenerlo limpio resulta fundamental para garantizar el uso eficiente del agua.

Desde Irrigación insistieron en que el cuidado de la red hídrica comienza con una acción simple pero esencial: no arrojar basura en las calles, acequias ni canales.