Fotos: así fue como demolieron un aguantadero de San José donde se vendía droga

El procedimiento se realizó en el distrito San José, en una propiedad señalada por los vecinos como un lugar de reunión y venta de estupefacientes. El operativo fue coordinado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

La Municipalidad de Guaymallén demolió otro aguantadero, esta vez en el distrito San José. Se trata de una propiedad ubicada en calle Las Heras al 1.200 que, según el testimonio de los vecinos, era utilizada como lugar de reunión y venta de estupefacientes.

El procedimiento se llevó adelante en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno de Mendoza y se convirtió en la décima demolición realizada de manera conjunta entre el municipio y la cartera provincial.

El convenio para demoler aguantaderos en Guaymallén

La intervención se realizó en el marco del convenio de colaboración firmado el 10 de abril pasado entre Mercedes Rus y Marcos Calvente. A través de ese acuerdo, la Municipalidad de Guaymallén se incorporó al protocolo diseñado por el Ministerio de Seguridad y Justicia para agilizar el tapiado o la demolición de inmuebles utilizados con fines delictivos.

La iniciativa forma parte del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, cuyo protocolo fue oficializado a fines de enero de 2026.

Sin embargo, antes de la implementación de este mecanismo, el municipio y la Provincia ya habían intervenido en otras propiedades señaladas por su utilización para actividades delictivas. Entre los antecedentes figuran un tapiado en Rodeo de la Cruz y la demolición de un aguantadero en Villa Nueva, ubicado en la esquina de avenida Avellaneda y Quintana.

Cómo es el procedimiento para demoler los aguantaderos

De acuerdo con el protocolo, la Municipalidad de Guaymallén se encarga de ejecutar la demolición, retirar los escombros y realizar el cierre del terreno para evitar que vuelva a ser ocupado o usurpado.

Una vez finalizados los trabajos, el inmueble queda en manos de su propietario, en caso de que lo tenga.

Con esta nueva intervención en San José, Guaymallén alcanzó las 10 demoliciones de inmuebles utilizados como aguantaderos, realizadas junto con el Ministerio de Seguridad y Justicia. Entre los procedimientos también se incluyó la demolición de un complejo habitacional compuesto por cinco departamentos.

Según los datos informados, Guaymallén es el departamento de Mendoza donde se concretaron más intervenciones de este tipo.