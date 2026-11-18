La Ciudad de Mendoza sumó un nuevo complejo habitacional en la Cuarta Sección. El intendente Ulpiano Suarez, junto al gobernador Alfredo Cornejo, encabezó la entrega de 30 viviendas del barrio Montecaseros, un proyecto del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que permitirá a otras tantas familias acceder a su casa propia.

El nuevo barrio está ubicado en la intersección de las calles Montecaseros y Gobernador González, en un sector histórico de la Capital. Del acto también participaron el presidente del IPV, Gustavo Cantero; el secretario de Gobierno municipal, Pablo Espina; y la directora de Vivienda de la Ciudad, Mariana Osorio, entre otras autoridades.

Durante la entrega, Suarez destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la empresa constructora y los adjudicatarios, quienes realizaron un esfuerzo económico para concretar el acceso a sus viviendas.

“Es un día muy especial, compartir esta entrega de viviendas junto a 30 familias que llegan a la Ciudad de Mendoza a ser nuevos vecinos y vecinas. Esto es el resultado del trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, una empresa y los adjudicatarios, porque previo a la entrega de esta vivienda hubo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, trabajo y ahorro”, expresó el intendente.

Además, se refirió a la transformación urbana de la Cuarta Sección y señaló que el objetivo es recuperar terrenos baldíos, espacios vacantes y construcciones antiguas para convertirlos en nuevos desarrollos habitacionales.

“Esta es la respuesta a lo que hay que hacer en la Cuarta Sección. Trabajar junto a los vecinos, junto a empresas como OHA, una empresa mendocina que trabaja muy bien, junto al gobierno provincial, para que todos estos espacios vacantes, baldíos y construcciones antiguas se transformen en nuevas viviendas”, agregó.

El jefe comunal también adelantó que los nuevos vecinos tendrán espacios recreativos y deportivos cerca de sus casas. En ese sentido, mencionó la remodelación de la Plaza Cobo, ubicada a tres cuadras del complejo, y el Gimnasio Municipal N° 3, a cinco cuadras.

Por su parte, Cornejo destacó el programa de acceso a la vivienda y el esfuerzo de las familias adjudicatarias.

“Nos gusta hacer estas entregas de vivienda porque hay gente de esfuerzo que no está esperando que le regalen una casa, sino que quiere acceder a la misma con su esfuerzo personal. Y en la Argentina y desde hace muchos años, eso es posible, aunque cuesta un montón acceder a la vivienda propia”, manifestó.

El gobernador también hizo referencia a la inversión pública destinada a este tipo de proyectos y al esquema de administración que permitió concretarlos.

Cómo son las 30 viviendas del nuevo barrio Montecaseros

El complejo habitacional cuenta con 30 unidades de aproximadamente 60 metros cuadrados cada una, construidas mediante el sistema tradicional y con techos planos.

Una de sus particularidades es que las viviendas fueron desarrolladas bajo el régimen de Propiedad Horizontal (PH), con una tipología dúplex. Este formato permite aprovechar mejor el espacio disponible dentro de la trama urbana de la Ciudad.

La distribución del complejo contempla una calle central con ingreso por Montecaseros, donde se encuentran 20 viviendas. Las otras 10 unidades tienen frente sobre calle Gobernador González.

El proyecto busca aprovechar terrenos disponibles dentro de sectores urbanizados, utilizando la infraestructura de servicios públicos, la conectividad y el equipamiento comunitario que ya existen, sin necesidad de extender la mancha urbana.

Cómo se adjudicaron las viviendas del IPV

El barrio Montecaseros se desarrolló en el marco del Plan Mendoza Construye, Línea de Acción 2 (Participación Público-Privada), mediante un esquema de articulación entre el Estado provincial, el sector privado y los adjudicatarios.

El procedimiento de adjudicación estuvo a cargo del IPV y comenzó con una inscripción abierta y voluntaria para personas mayores de 18 años que no tuvieran propiedades a su nombre ni antecedentes de créditos hipotecarios.

Luego se realizó un sorteo entre los postulantes que cumplían las condiciones, mediante el cual se establecieron titulares y suplentes. Finalmente, se verificaron los legajos, los requisitos exigidos y la acreditación de ingresos.

Con la entrega de las 30 unidades, nuevas familias comienzan una etapa como propietarias en la Cuarta Sección. Además del impacto habitacional, el desarrollo busca fortalecer la vida barrial y dinamizar el comercio de proximidad en esta zona de la Ciudad de Mendoza.