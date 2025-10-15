Fotos: así detectaron que un camionero mendocino traficaba fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos en Los Libertadores

El conductor de 36 años fue detenido tras descubrirse en su camión un cargamento de fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos ocultos entre latas de duraznos con destino a México.

Un camionero mendocino fue detenido en el Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de que personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile descubriera un importante cargamento de contrabando que incluía fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos automotrices.

El operativo se llevó a cabo cuando los funcionarios aduaneros detectaron, mediante el escáner, elementos sospechosos en el contenedor del camión, cuya carga declarada correspondía a latas de duraznos en conserva con destino a México.

El hallazgo del contrabando

Tras la revisión física del transporte, los agentes encontraron 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”, 398 cajetillas de cigarrillos, 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona, y 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa.

Además, entre las bolsas y la carga legítima se ocultaban 93 piezas de repuestos automotrices, principalmente para Fiat 600.

El valor total de la mercancía incautada asciende a $7.602.437, sin incluir los derechos aduaneros.

Detención y formalización

El conductor, identificado como D.G.M., de 36 años y residente en Mendoza, fue detenido en el lugar por orden del fiscal de flagrancia y trasladado por la Policía de Investigaciones (PDI) para su control de detención ante el Juzgado de Garantía de Los Andes.

Durante la audiencia, el fiscal Rodolfo Robles Mora formalizó cargos en su contra por los delitos de contrabando y infracción a la Ley de Control de Armas, en relación con los fuegos artificiales incautados.

Como medidas cautelares, la magistrada Valeria Crosa Chiappe dispuso arraigo nacional y firma semanal en Carabineros durante los cuatro meses que durará la investigación.

El director regional de Aduanas, Henry Domingo, destacó el trabajo conjunto de los equipos que permitió detectar el ilícito:

“Este tipo de detecciones refleja el compromiso de Aduana con la protección del país frente al contrabando y el ingreso ilegal de mercancías que pueden poner en riesgo la salud y seguridad de la población”, señaló.

Domingo agregó que fue clave la labor de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, quienes “detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes”.