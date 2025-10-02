Fonso y las paritarias y Ernesto Jodos: los espectáculos para disfrutar el finde a todo ritmo

Jazz instrumental, humor cuyano, estrenos discográficos y bandas revelación se reparten la noche del viernes 3 de octubre en distintos puntos de la provincia. Con entradas accesibles y propuestas para todos los gustos, la cartelera cultural mendocina se activa con fuerza y variedad.

Este viernes 3 de octubre, la agenda cultural mendocina se llena de propuestas para todos los gustos. Desde el jazz contemporáneo hasta el rock con impronta política, pasando por el humor cuyano y los estrenos discográficos, la provincia ofrece una variedad de espectáculos que invitan a salir y disfrutar. Con entradas accesibles y opciones para distintos públicos, la noche promete ser intensa y con identidad local.

Uno de los platos fuertes será la presentación del pianista y compositor Ernesto Jodos, referente del jazz argentino, en Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo). El concierto comenzará a las 21 h y las entradas se consiguen por EntradaWeb a $30.000, con descuentos especiales para jubilados y estudiantes que pueden gestionarse al 2613375557. Una oportunidad para disfrutar de música instrumental de alto nivel en un espacio íntimo.

En clave de humor y romanticismo, la banda Nuestro Romance se presentará en Nido Club (Av. Bartolomé Mitre 1709, Ciudad) a las 23 h. Con una propuesta que mezcla canciones melosas, pogo y humor escénico, el grupo se consolida como revelación en la escena local. Las entradas están disponibles por EntradaWeb a $35.000, con promoción 2x$60.000 y posibilidad de pago en tres cuotas sin interés.

El estreno discográfico de la noche estará a cargo de Fonso y Las Paritarias, que presentan su primer álbum homónimo en Willys Bar (Mitre 1317, Luján de Cuyo) a las 22 h. El disco, lanzado en marzo, incluye 14 temas compuestos colectivamente y producidos por Leandro Lopatín (Turf), con participaciones de Ramiro Sagasti (Pérez), Martín “Mono” Fabio (Kapanga) y Elena Radiciotti (Isla Mujeres). Las entradas se consiguen por FlashPass a $15.000.

Para quienes prefieren el humor cuyano, el unipersonal Neño, interpretado por Dani Pérez, se presentará en el Teatro Sportman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz) a las 22 h. El espectáculo combina memoria, exageraciones y costumbrismo con una mirada local. Las entradas están disponibles por EntradaWeb a $12.000, ideal para quienes buscan una noche de risas con sello mendocino.

Por último, el músico Juan Farré llega al Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad) a las 21.30 h para presentar su nuevo disco “Después de la suerte”. Con melodías que desafían el algoritmo y letras introspectivas, Farré propone una experiencia sonora distinta. Las entradas se consiguen por EntradaWeb a $20.000, en una sala que apuesta por la música independiente.

Con esta variedad de propuestas, Mendoza se posiciona como un polo cultural activo y diverso, donde la música, el humor y la producción local encuentran espacios para crecer y conectar con el público.